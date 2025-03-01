Şili’nin temizlik ürünü Konya’dan gidiyor

Dünyanın önemli hızlı tüketim ürünleri şirketlerinden biri olan ve 190’dan fazla ülkede faaliyet gösteren Unilever, büyümede 24 odak ülke arasına aldığı Türkiye'de yatırımlarını genişletiyor. Omo, Domestos ve Cif gibi markaların üretildiği Unilever'in Konya fabrikası, artan üretim kapasitesiyle şirketin önemli küresel üretim ve ihracat üslerinden biri haline geldi.

Unilever’in 2024 yılında Türkiye’den yaptığı toplam 143 milyon Euro’luk ihracatın 32 milyon Euro’luk kısmı Konya fabrikasından çıktı. Unilever Türkiye Ülke Başkanı Ali Fuat Orhonoğlu, “Konya'daki ikinci fabrika yatırımımız olan ev bakım, güzellik ve sağlık ürünleri fabrikamız, tedarikçileriyle birlikte 350 milyon Euro'luk bir yatırımla 2017 yılında faaliyete geçti. Bu tesis, açıldığından bu yana üretim kapasitesini yüzde 30 artırmayı başardı ve hala daha da genişlemeyi hedefliyor. Bu yıl, 9,5 milyon Euro değerindeki yeni hat yatırımımızla ihracat üssü olma hedefimizi güçlendirdik" diyor.

Toz deterjan üretimine yapılan son yatırım, Unilever’in Konya’dan ihracat yaptığı ülke sayısını 33'ten 39'a çıkardı. Böylece Unilever'in Konya fabrikasından çıkan ürünler, güzellik ve sağlık ürünlerinde Libya'dan Orta Asya ülkelerine, ev bakım ürünlerinde ise Şili’den Avustralya'ya kadar dünyanın dört bir yanına ulaştırılıyor. Konya Unilever fabrikası, aynı zamanda Unilever’in dünyadaki ev bakım fabrikaları arasında ikinci en büyük ev bakım fabrikası haline geldi. Yıllık 600 bin tonun üzerinde üretim kapasitesi olan Konya fabrikasında bin 937 kişi çalışıyor.

TEDARİK KÖYÜ OLDU

Unilever'in Konya tesislerinin Türkiye'de ve hatta küresel ölçekte örnek teşkil edebilecek bir yapıya sahip olduğunu belirten Orhonoğlu, "Burası bir tedarik köyü olarak konumlandırıldı. Hem hammadde hem de lojistik hizmet sağlayıcıları olarak Konya'da faaliyet gösteren toplam beş tedarikçimiz ile tedarik zincirimiz içinde güçlü bir iş birliği oluşturuldu. Bu da elbette üretim süreçlerinde daha hızlı ve esnek hamleler yapılabilmesini, bu sayede de verimlilik artışı ve maliyetlerin azalmasını beraberinde getirdi. Şirketler arasındaki iş birliği, yenilikçilik ve bilgi paylaşımı sayesinde tedarikçilerimizin iş alanları ve ölçekleri de büyüdü" dedi.

Konya fabrikasında son üç yılda yüzde 30'un üzerinde verimlilik sağladıklarını belirten Orhonoğlu, “Türkiye’de mühendislerimizin yeteneği ve emekleriyle küresel olarak örnek teşkil eden projeler ve uygulamalar hayata geçirildi. Örneğin, Konya tesisimizde enerji verimliliği için bir yapay zeka projesi uyguladık. Unilever ve MEXT iş birliğiyle hayata geçirilen Dijital Kule projesi, toz deterjan üretiminde yapay zeka teknolojisi kullanarak üretim verimliliğini artırmayı ve bunu yaparken de sürdürülebilirliği ileriye taşımayı amaçladı. Bu yenilikçi çözüm sayesinde yıllık doğal gaz tüketiminde yüzde 6'lık bir azalma sağlanıyor ve çevreye salınan 760 ton karbondioksit önlenecek” diye konuştu. Verimlilik projelerinin enflasyonla mücadeleye önemli katkı sağladığını söyleyen Orhonoğlu sözlerine şu şekilde devam etti: “Enflasyon çok güçlü olduğumuz bir kas. Yaptığımız verimlilik projelerini enflasyona karşı kullanarak maliyet artışını tüketiciye yansıtmayabiliyoruz. Tüketici enflasyona karşı farklı refleksler geliştiriyor. Stok yapmak isteyen oluyor, o zaman büyük boy ürünlere geçiliyor. Şu anda stok yapma oranı azaldı, insanlar bittikçe ürün almaya başladı.”

YATIRIMA DEVAM EDECEK

Türkiye'de 100 yılı aşkın süredir faaliyet gösteren Unilever, bugün, 20 markasıyla güzellik ve sağlık, kişisel bakım, gıda, dondurma ve ev bakım kategorilerinde geniş bir ürün yelpazesi sunuyor. Türkiye’de piyasadaki ürünlerinin yüzde 90'ını yerel olarak üreten şirket, dört fabrika ve merkez ofisiyle 5 binden fazla kişiye istihdam yaratıyor. Son iki yılda Türkiye’ye 100 milyon Euro’nun üzerinde yatırım yapan şirket, son beş yılda Türkiye’den dünyaya 720 milyon USD'yi aşan ihracat yaptı.

Unilever’in Türkiye’de yatırım kararlılığı olduğunu belirten Orhonoğlu, “Geri adım atmadan devam ediyoruz. İhracatta daha hızlı büyüme hedefimiz var. 33 ülke 39’a çıktı bu sayıyı da artırma hedefimiz var. Hem Türkiye pazarına büyüyüp hem de ihracatla Türkiye’ye döviz getirmek istiyoruz” diye konuştu.

GES’E 4,5 MİLYON EURO’LUK YATIRIM

Değer zinciri genelinde 2039 yılına kadar net sıfır emisyon hedefi belirlemiş olan Unilever, Türkiye’de 2019 yılından bu yana tüm fabrikalarında, sahalarında ve ofislerinde sertifikalı yenilenebilir enerji kullanıyor. Konya fabrikası, tesis çatısında ve sahalarında 2024 yılında 4,5 milyon Euro'luk bir yatırımla bir güneş enerjisi santrali (GES) kurarak bu alandaki girişimleri bir adım daha ileriye taşıdı. Bu yatırımla yıllık 7 BİN MWh elektrik üretiliyor. Fabrikanın toplam enerji ihtiyacının yüzde 30'u bu sitede üretilen enerji ile karşılanıyor.