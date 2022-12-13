Şirket satın alma fırsatlarına açığız

Türkiye ve Polonya'da yumuşak şeker üretimi olan Kervan Gıda, bu yılı ciroda 4,5 milyar TL seviyesinde kapatacak. İstanbul'daki üretim tesisini Manisa'ya taşıyacaklarını söyleyen Kervan Gıda CEO'su Burhan Başar, "Yeni satin almalara açığız. Fırsatları değerlendirebiliriz" diyor.

27 Kasım - 10 Aralık 2022 tarihli sayıdan



Temelleri 1994 yılında atılan ve yumuşak şeker kategorisinde dünyada altıncı sırada yer alan Kervan Gıda, 2023'te yeni yatırımlarla büyümeye hız vermeye hazırlanıyor. Kervan Gıda hâlihazırda İstanbul'da bir, Akhisar'da iki ve Polonya'da dört olmak üzere toplamda yedi tesiste üretim yapıyor.

Yumuşak şeker alanında önce İngiliz Dexters'ı ardından da Polonya'da PWC Odra şirketinin hisselerini satın alan şirket, 2022 yılını 4,5 milyar TL ciro ile kapatmayı planlıyor. İstanbul'daki üretimini tamamen Manisa'ya taşıyacaklarını söyleyen Kervan Gıda CEO'su Burhan Başar, yeni dönem planlarını anlattı.

Son dönemde yaptığı satın almalarla dikkat çeken Kervan Gıda, stratejik adımlardan sonra hangi noktaya geldi?

1994 yılında kurulan Kervan Gıda, yumuşak şeker üretimine odaklanmaya karar verdikten sonra hızlı bir büyüme sürecine girdi. 2013'te ABD pazarına hızlı bir giriş yaptık ve dünyanın en büyük market zincirlerinden biri olan ABD'li Walmart'ın en önemli küresel tedarikçilerinden biri haline geldik. Ardından 2016'da İngiliz markası Dexters'ı satın alarak, bu bölgedeki gücümüzü artırdık.

Devamında Almanya'da bir ortaklık gerçekleştirerek Bebeto markasının Avrupa pazarlarında yaygınlaşmasını sağladık. 2019'da Kervan RS ile Rusya pazarına girdik ve nihayet 2020 sonunda ülkemizde halka arz süreci yaşadık. Halka arzın hemen sonrasında yaptığımız hamle ile Polonya'nın önde gelen yumuşak şeker üreticilerinden ZPC Otmuchow ve iştiraki PWC Odra'nın hisselerini satın aldık. Yeni adımlar ve mevcut tesislerdeki yatırımlarla bu yıl Türkiye'nin en büyük yumuşak şeker üreticisi unvanına ulaştık. Dünyada ise en çok çeşit üreten yumuşak şeker firması olarak üreticiler arasında altıncıyız.



Polonya'da yaptığınız satın almanın büyüme performansına katkısı ne oldu?

Bu birleşme sonrasında Kervan Gıda'nın 72 bin 300 ton olan üretim kapasitesi yaklaşık yüzde 52 oranında arttı. Şirketin İstanbul ve Akhisar'daki toplam 70 bin metrekare üretim alanı, bu satın alma ile 110 bin metrekareye ulaştı. 2022 itibarıyla 85 ülkeye ihracat yapan Kervan Gıda'nın ABD, İngiltere, Almanya ve Rusya'da da satış şirketleri bulunuyor. Tabii Polonya'dan yaptığımız satın alma bize çok önemli bir kapı açtı.

Hem Avrupa Birliği pazarına erişim yönünden hem de OTC gibi katma değerli ürünlerin know-how'unu elde etmek açısından bu satın almayı çok değerli buluyoruz. Önümüzdeki dönemde OTC kanalına yoğunlaşmak ve buradaki yüksek birim satış fiyatına sahip ürünlerin portföyümüzdeki yerini artırmak istiyoruz.

Öte yandan bu satın alımla birlikte üretim kapasitemizi yüzde 50 artırdık. 2021 yıl sonunda ise ciro bazında yüzde 29 büyüme katkısı aldık. 2022 yıl sonunda Polonya'dan yaklaşık 55 milyon Euro'luk bir ciro katkısı bekliyoruz. Toplam ciromuz içerisindeki payı ise yaklaşık yüzde 20 seviyelerinde olacaktır. Sonrasında ise kısa süre içerisinde bu tutarın 100 milyon Euro'nun üzerine çıkmasını planlıyoruz.

Yeni bir satın alma gündemi var mı?

Halka arz sonrasında Avrupalı bir şirketi satın almayı planladık ve bu satın almayı gerçekleştirdik.

Şimdi de hem bu tarz şirket satın alımlarla hem de elimizdeki mevcut şirketlerle büyümemizi devam ettireceğiz. İnorganik büyüme konusunda aksiyonlarımız tamamlanmış değil. Karşımıza gelecek güzel bir fırsatı değerlendirebiliriz. Buna ek olarak artık büyümemizin yönünü değiştiriyoruz. 2021 yılında başlattığımız DOPA projesi kapsamında verimli ve kârlı büyüme modeline geçtik.

Kaynaklarımızı daha doğru ve daha verimli şekilde kullanıyoruz. Bizi yoran, kaynaklarımızı harcayan ürünler ve müşterilerle ilgili daha sıkı değerlendirmelerde bulunuyoruz. Bizim büyüme modelimize ayak uydurabilen partnerler ile çalışmaya devam edip daha sağlıklı bir şekilde büyüyeceğiz.

Yüksek enflasyon etkisinin üretim açısından yansıması ne oldu?

2021 yılı global anlamda çok zor bir yıl oldu. Hem ham madde ve emtia fiyatlarındaki olağandışı artışlar hem enerji fiyatlarındaki yükselişler hem de navlun fiyatlarındaki artışlar ciddi anlamda etkiledi.

Üretici enflasyonu ortada, enerji fiyatlarındaki artış ve hammadde sorunları etkiledi. 2021 yılının ilk yarısında güzel kârlılık seviyeleri yakalamışken ikinci yarıyılda pandemiden çıkış sürecinde daha da artan maliyet baskısı marjlarımızı önemli derecede baskıladı.

Aynı zamanda 2021 yılı üçüncü çeyreğinden itibaren Polonya'da satın aldığımız şirketlerin de konsolide olması sonrası kârlılık rasyolarımızda düşüş yaşadık. Çünkü almış olduğumuz bu şirketler net zarar eden şirketlerdi. Tüm bu etkilere rağmen 2021 yılını operasyonel kârlılık anlamında iyi geçirdiğimizi düşünüyorum.

2021 yılını yaklaşık 1,8 milyar TL ciro ve 264 milyon TL FVAÖK ile tamamladık. Bunlarla birlikte net kârımız ise yüzde 33 artışla 162 milyon TL seviyesinde gerçekleşti. 2022 yılına ise yepyeni bir başlangıç yaptık. İçinde bulunduğumuz bu zor süreçte bir yandan büyümemize devam ederken bir yandan da kâr marjlarımızı iyileştirmeye çalıştık.

Şirketin yatırım gündeminden söz eder misiniz?

Gündemimizde bulunan en önemli yatırımlar Türkiye'deki ve Polonya'daki yeni jelly hattı yatırımları. Talebe yetişmekte zorlandığımız için ek kapasiteleri devreye alıyoruz. Bunun dışında İstanbul'daki üretim tesislerimizin Manisa Akhisar'a taşınması konusu var. Akhisar'daki tesis inşaatımız yakın zamanda tamamlanacak.

Sonrasında ise İstanbul'daki hatlarımızı tamamen Akhisar'a taşıyacağız. Kapasite anlamında problem yaşamamak için bu hatları tek tek taşımayı planlıyoruz. Altıncı jelly hattımız da Akhisar'da devreye girdikten sonra taşınmayı tamamlayacağız. Bu taşınmanın 2023 yılının ikinci çeyreği içerisinde tamamlanmasını planlıyoruz.

