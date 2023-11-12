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Aram Ekin Duran
Aram Ekin Duran




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“Şirketler için ‘Yeşil Dönüşüm Fonu’ kurulmalı”

Bu devrimsel süreçte Türkiye iş dünyasının atması gereken adımları ve beklentilerini İstanbul Sanayi Odası (İSO) Yönetim Kurulu Başkanı Erdal Bahçıvan ile konuştuk.

12 Kasım 2023
“Şirketler için ‘Yeşil Dönüşüm Fonu’ kurulmalı”

İstanbul Sanayi Odası (İSO) Yönetim Kurulu Başkanı Erdal Bahçıvan, “‘Yeşil Dönüşüm Fonu’ kurularak firmaların yeşil üretim koşullarına uyum için tüm süreçlerinde yapacakları yatırımlar ve AR-GE harcamaları desteklenmeli” diyor.

İklim krizinin dünya genelinde ve buna bağlı olarak iş dünyası üzerinde etkileri sanayi sektörünün geleceğini şekillendiren ana faktörlerden biri haline geldi. 

Özellikle Türkiye’nin en önemli dış ticaret pazarı olan Avrupa Birliği’ndeki gelişmeler, iklim değişikliği ile mücadelede atılacak adımların aciliyetini daha da artırıyor. 

Bu kapsamda devasa endüstriyel, ekonomik ve jeopolitik dönüşümler yaşanıyor; iş modelleri değişiyor, sektörler dönüşüyor. 

Bu devrimsel süreçte Türkiye iş dünyasının atması gereken adımları ve beklentilerini İstanbul Sanayi Odası (İSO) Yönetim Kurulu Başkanı Erdal Bahçıvan ile konuştuk.

Haberin ayrıntıları Ekonomist’in bu haftaki sayısında.

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Aram Ekin Duran
Aram Ekin Duran




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