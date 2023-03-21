Şirketlerden üretime destek için güç birliği

Perakendeden enerjiye, gastronomiden tekstile farklı sektörlerden şirketler deprem bölgesinde ekonominin canlanması için harekete geçti.

Bazı şirketler bölgedeki yerel üreticilerden alımlarını artırırken bazıları ise yeni açılacak şubelerde ödeme kolaylığı gibi projeler başlatacak.

Türkiye’de 11 ilde büyük yıkımlara yol açan depremlerin ardından bölgedeki yaraların sarılması ve yerel üretimin sürdürülebilirliği için adeta bir seferberlik başladı.

Gıda perakendesinden enerjiye, gastronomiden tekstile farklı sektörlerden şirketler üretimin devamlılığı ve bölgede ticaretin canlanması için projeler hayata geçirmeye başladı.

Perakendeciler yerel üreticilerden alımlarını artırırken bazı şirketler yeni girişimler için kolaylık sağlamaya karar

verdi. Her şirket kendi sektörünün ihtiyaçları doğrultusunda projeler hayata geçirmek için harekete geçti.

Metro Türkiye de bölgedeki üreticilere destek olmak için adım atan markalardan biri oldu. Mersin’den Kadın Kooperatifi ve Zahide Ana Kadın Kooperatifi üzerinden; Arsuz limonu, Hatay beyaz balkabağı, Hatay Kırıkhan havucu ve marul, lahana gibi bölgede yetişen yeşillikler deprem bölgesinden büyük kentlere ulaştı.

Bu ürünlerden yaklaşık 300 ton ürün alım yaparak mağazalara taşıyan Metro Türkiye, diğer taraftan Arsuz limonu ve Hatay beyaz balkabağının coğrafi işaret tescili alması ve böylece sürdürülebilir bir yerel ekonomi ve talep oluşturabilmesi için çalışmalara başlayacak.

Haberin ayrıntıları Ekonomist’in bu haftaki sayısında.