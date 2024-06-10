Sivas’ta savunma ve uzay sanayi için çözüm üretecek

Türkiye sanayisinin 40 yılı aşkın süredir çözüm ortağı olan Tezmaksan, temelini iki yıl önce attığı fabrikanın resmi açılışı yaptı. Sivas Nuri Demirağ Organize Sanayi Bölgesi’nde 53 dönüm üzerine kurulu fabrikanın açılışı Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Tezmaksan Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Aydoğdu, Tezmaksan Grup CEO’su Hakan Aydoğdu ve protokol katılımı ile gerçekleştirildi.

15 milyon Euro yatırımla hayata geçen fabrikadan 44 ülkeye ihracat yapan şirket, yüksek teknoloji ürünleri ile katma değeri yüksek ürünler üreterek 2030 yılında 100 milyon Euro’luk ciroya ulaşmayı hedefliyor. Tezmaksan Grup CEO’su Hakan Aydoğdu, “Halihazırda 14 bin 450 metrekare alanda üretim yaparken, 20 bin metrekarelik alanın ise inşası devam ediyor. Sonraki yıllar için büyüme proje alanımız ise 19 bin 300 metrekare alandan oluşuyor” diyor. Eğitim, öğrenme ve devreye alma süreçlerini hesaba katıldığında geçtiğimiz yılın ekim ayından bu yana seri üretimle birlikte toplam 70 adet CubeBOX’ı imal eden şirket, kapasite artışıyla birlikte bunu yıl sonuna kadar 150 adete çıkarmayı hedefliyor. Önümüzdeki yıldan itibaren ise tek vardiya düzeninde yıllık 300 adet CubeBOX üretilmesi planlanıyor.

KARANLIK FABRİKA

Fabrikadaki üretim sisteminin yalın üretim teknikleri kullanarak değer akış çalışmalarına göre, Endüstri 4.0 başlığında karanlık fabrika konseptine uygun olduğunu söyleyen Aydoğdu, “Standart işleri endüstriyel robotlara, iç lojistiğimizdeki malzeme akışlarını da otonom mobil robotlar (AVR) vasıtası ile gerçekleştiriyoruz. Bunun yanında halihazırda 3’ü beyaz yakalı 13’ü de mavi yakalı olmak üzere 16 çalışanımız mevcut” diyor.

Aydoğdu, fabrikada savunma ve uzay sanayine yönelik çözümler üreteceklerini söylüyor. İhracata Avrupa’yla başlayan şirketin hedef pazarları arasında Amerika yer alıyor. Amerika pazarında organizasyonu tamamladıklarını söyleyen Aydoğdu, “12 bayimiz var. Amerika pazarında büyüme hedefliyoruz. 2024 yılı için 12 milyon Euro ciro hedefimiz var. Bunun, 8 milyon Euro’su ihracattan gelecek” diyor. Şu an 4 kıtada 38 ülkede bayilikleri olan şirket, bu yılın sonunda bu ağa dört ülke daha eklemeyi hedefliyor.

HALKA ARZ İÇİN ÇALIŞMAYA BAŞLADI

Türkiye makine pazarında 1981'den bu yana faaliyet gösteren Tezmaksan; talaşlı imalat sanayisinde CNC satış, servis, kiralama, teknolojik danışmanlık, finansman, yazılım ve eğitim konularında hizmet veriyor. Tezmaksan, yönetim kurulu kararıyla halka arz için çalışmaya başladı.

