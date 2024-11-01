Start up’lara desteği artıracak

Yapı Kredi, girişim dünyasını desteklediği Yapı Kredi FRWRD İş Birliği Programı’nın kapsamını genişletiyor. Yapı Kredi FRWRD İş Birliği Programı kapsamında Yapı Kredi Mobil’in içerisinde bulunan ‘Benim Dünyam’da yer alarak müşterilere yüksek kolaylık ve kullanıcı deneyimi sağlayabilecek bankacılık ötesi çözümler sunan pek çok girişimi destekliyor.

13-26 Ekim tarihli sayıdan

Yapı Kredi, program dahilindeki ortak iş birliği fırsatlarının kapsamını genişleterek yenilikçi çözümler sunan daha fazla girişimle bir araya geliyor. Müşterilerinin her alandaki ihtiyaçlarını karşılama amacıyla banka bünyesinde sunulan tüm hizmetleri geliştirecek ve inovatif çözümler sunabilecek girişimleri program kapsamına dahil ederek gelişimlerine destek olmayı hedefliyor.

Böylece Yapı Kredi, daha fazla yenilikçi çözümlerin bir araya gelmesini sağlarken; daha çok sayıda girişim de Yapı Kredi ve müşterilerine ulaşma fırsatı yakalayacak.

TANIŞMA VE YATIRIM OLANAĞI

Yapı Kredi FRWRD İş Birliği Programı, girişimlere Yapı Kredi’nin 14 milyonun üzerinde mobil kullanıcısına ulaşma, bankanın farklı iş alanlarındaki tecrübesi ve bilgi birikimi ile ürün ve hizmetlerini geliştirme, yurt içi ve yurt dışı hızlandırma programları, mentorlükler, girişimcilere özel ürün ve hizmet paketleri, Bankanın FRWRD Ventures Girişim Sermayesi Yatırım Fonu ile tanışma ve yatırım imkânlarına ulaşma gibi pek çok olanak sağlıyor. Yapı Kredi Genel Müdür Yardımcısı Yakup Doğan, verdikleri hizmetler hakkında şunları anlatıyor: “Yapı Kredi FRWRD İş Birliği Programı’yla birlikte mobil uygulamamız içerisinde yer alan birçok bankacılık ve bankacılık ötesi işlemin tek yerden kolaylıkla ulaşılabildiği ‘Benim Dünyam’ platformu ile uyumlu teknolojiler geliştiren birçok girişimin entegrasyonunu ve müşterilerimizle bir araya gelmesini sağladık. FRWRD İş Birliği Programı’mızın kapsamını bankamız stratejileri doğrultusunda odaklandığımız tüm alanlarda genişletiyoruz.”