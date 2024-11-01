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Diğer Yazıları

Start up’lara desteği artıracak

Yapı Kredi’nin girişim dünyasını desteklediği Yapı Kredi FRWRD İş Birliği Programı’nın kapsamı genişliyor. Banka, program dahilindeki ortak iş birliği fırsatlarının kapsamını genişleterek, yenilikçi çözümler sunan daha fazla girişimle bir araya gelecek.

01 Kasım 2024 | 10:18
Start up’lara desteği artıracak

Yapı Kredi, girişim dünyasını desteklediği Yapı Kredi FRWRD İş Birliği Programı’nın kapsamını genişletiyor. Yapı Kredi FRWRD İş Birliği Programı kapsamında Yapı Kredi Mobil’in içerisinde bulunan ‘Benim Dünyam’da yer alarak müşterilere yüksek kolaylık ve kullanıcı deneyimi sağlayabilecek bankacılık ötesi çözümler sunan pek çok girişimi destekliyor.

13-26 Ekim tarihli sayıdan

Yapı Kredi, program dahilindeki ortak iş birliği fırsatlarının kapsamını genişleterek yenilikçi çözümler sunan daha fazla girişimle bir araya geliyor. Müşterilerinin her alandaki ihtiyaçlarını karşılama amacıyla banka bünyesinde sunulan tüm hizmetleri geliştirecek ve inovatif çözümler sunabilecek girişimleri program kapsamına dahil ederek gelişimlerine destek olmayı hedefliyor.

Böylece Yapı Kredi, daha fazla yenilikçi çözümlerin bir araya gelmesini sağlarken; daha çok sayıda girişim de Yapı Kredi ve müşterilerine ulaşma fırsatı yakalayacak.

TANIŞMA VE YATIRIM OLANAĞI

Yapı Kredi FRWRD İş Birliği Programı, girişimlere Yapı Kredi’nin 14 milyonun üzerinde mobil kullanıcısına ulaşma, bankanın farklı iş alanlarındaki tecrübesi ve bilgi birikimi ile ürün ve hizmetlerini geliştirme, yurt içi ve yurt dışı hızlandırma programları, mentorlükler, girişimcilere özel ürün ve hizmet paketleri, Bankanın FRWRD Ventures Girişim Sermayesi Yatırım Fonu ile tanışma ve yatırım imkânlarına ulaşma gibi pek çok olanak sağlıyor. Yapı Kredi Genel Müdür Yardımcısı Yakup Doğan, verdikleri hizmetler hakkında şunları anlatıyor: “Yapı Kredi FRWRD İş Birliği Programı’yla birlikte mobil uygulamamız içerisinde yer alan birçok bankacılık ve bankacılık ötesi işlemin tek yerden kolaylıkla ulaşılabildiği ‘Benim Dünyam’ platformu ile uyumlu teknolojiler geliştiren birçok girişimin entegrasyonunu ve müşterilerimizle bir araya gelmesini sağladık. FRWRD İş Birliği Programı’mızın kapsamını bankamız stratejileri doğrultusunda odaklandığımız tüm alanlarda genişletiyoruz.”

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Ünlü yatırımcının kasasındaki nakit rekor seviyeye ulaştı
Borsada haftanın en'leri
BIST 100 hisselerinin teknik analizi
Borsa, altın, dolar, fonlar: Haftalık performans
Bu hafta hangi yatırım aracı kazandırdı, hangisi kaybettirdi?
Bugün 3 hissenin fiyatında düzeltme olacak (31 Ekim)
Garanti Bankası'ndan bilanço değerlendirmesi
Borsada bugün temettü dağıtacak 3 şirket var
Türk Traktör'den (TTRAK) satın alma açıklaması
İş Bankası bilanço tarihini duyurdu
GERİ
İLERİ
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