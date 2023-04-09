‘Sürdürülebilir Turizm’ ile yerel kalkınmaya katkı

Sürdürülebilirlik, turizm gruplarının da başlıca gündemi. Çeşitli proje ve desteklerle yerel ekonomiye, doğal ve kültürel mirasın korunmasına, bölge halkının yaşam kalitesinin artırılmasına katkıda bulunulması hedefleniyor.

Günümüzde sürdürülebilirlik tekstilden gıdaya kadar her sektörün başlıca gündem maddesi. Turizmde de son yıllarda 'sürdürülebilir turizm' kavramı sıkça konuşuluyor.

Bununla da turizmin hem toplum hem de çevre üzerindeki olumsuz etkilerini en aza indirerek yerel ekonomiye, doğal ve kültürel mirasın korunmasına, bölge halkının ve ziyaretçilerin yaşam kalitelerinin artmasına katkıda bulunulması hedefleniyor.

KADIN ÜRETİCİLER DESTEK

Kapadokya'nın ilk lüks oteli olma özelliği taşıyan Museum Hotel'i bünyesinde bulunduran İndigo Group da bu hedefler doğrultusunda hareket eden şirketlerden.

Otellerinde yerel unsurları ön plana çıkardıklarını söyleyen Indigo Group Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı ve Museum Hotel Genel Müdürü Tolga Tosun, bu bağlamda bölgelerindeki dört farklı kadın üretici ile çalıştıklarını ifade ediyor.

Tosun, "Kahvaltı peçetemiz, masa örtülerimiz ve odalarda kullanılan birçok detay üründe yöremize has motifler içeren kanaviçe ve benzeri el emeği çalışmalar yaptırtıyoruz.

Bunlara ek olarak kadın personel kıyafetlerimiz ve aksesuarları da bölgemizde yaşayan kadınların emekleri ile hayat buluyor. Ayrıca, butiğimizde misafirlerimizin beğenisine sunduğumuz çok sayıda el işlemesi ürünler de var" diye anlatıyor.

300 DÖNÜMDE TARIM YAPIYOR

Yerel üreticileri ve çiftçileri destekleyen otel bünyesinde organik tarım da yapılıyor.

Toplam 300 dönüm arazide tarım faaliyeti yürüttüklerinden de söz eden Tosun, "Üzüm bağlarımız, üç bine yakın badem ağacımız, beş yüze yakın ceviz ve kayısı ağacımızın yanı sıra kiraz, elma, armut gibi meyvelerden oluşan bine yakın da meyve ağacımız bulunuyor" diyor.

Tosun, bunlara ek olarak otelin hemen alt kısmında yer alan bahçede ve Avanos çiftlik evlerinde yer alan seralarında da sebze ve yeşillik üretimi yaptıklarını, ürettikleri ürünlerin tamamını otel mutfağında 12 ay boyunca kullandıklarını sözlerine ekliyor.

Öte yandan İndigo Group, yeni yatırım planlarıyla bölgenin turizm potansiyeline katkıda bulunmaya da devam etmeyi hedefliyor. Kapadokya'da 2028 sonuna kadar dört otel daha hayata geçirmeye hazırlanan grubun yatırımları arasında 'lüks termal otel' anlayışını yansıtacak projeler de bulunuyor.

TERMAL TURİZM YATIRIMI

Grubun yönetim kurulu başkanı Ömer Tosun tarafından restore ettirilerek 2002'de hizmet vermeye başlayan Museum Hotel 2022 yılını pandemi öncesine göre dolar bazında yüzde 35'lik bir büyüme ile kapatmış. Bu yıl da aynı trendin devam etmesi bekleniyor.



Önümüzdeki dönemde en büyük atılımlarının aynı bölgede yapımı planlanan ikinci Museum Hotel projesi olacağını belirten Ömer Tosun, "Bu otelimiz 2024 sonunda hayata geçecek. 2026 sonunda ise farklı mimari konseptte bir otel daha açmayı planlıyoruz" diyor.

Lüks termal turizm alanında da gireceklerini vurgulayan Tosun, "Ülkemizde lüks termal ve sağlık turizminin öncülüğünü yapacak iki farklı otel projemiz daha bulunuyor.

Bu projelerimizi de 2028'e kadar hayata geçirmeyi hedefliyoruz. Her iki otel için de dünyanın en önemli lüks otel markaları ile ön anlaşmaları imzaladık. On yılda toplam 150 milyon dolarlık yatırım planlıyoruz" diye ekliyor.

