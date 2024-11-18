Sürdürülebilirlikte şirketlerin yanında

Rekabetin giderek arttığı günümüzde şirketler, uzun vadeli değer yaratabilmek, giderek yükselen ESG (Environmental, Social and Governance) odaklı yatırım taleplerine yanıt vermek, yatırımcı beklentilerini karşılamak, yasal düzenlemelere uyum sağlamak, risk yönetimi kaslarını kuvvetlendirmek, inşa ettikleri güveni sağlamlaştırmak ve maliyeti daha uygun finansman kaynaklarına daha kolay erişmek zorunda.

Bu amaçla Birleşmiş Milletler’in 2015’te ilan ettiği Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri’ne yönelmek yani sürdürülebilirliği içselleştirerek iş süreçlerinin bir parçası haline getirmek zorundalar.

Haberin ayrıntıları Ekonomist’in bu haftaki sayısında.