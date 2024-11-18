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Levent Gökmen
Levent Gökmen




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Sürdürülebilirlikte şirketlerin yanında

Günümüzde şirketler sürdürülebilirliği içselleştirerek iş süreçlerinin bir parçası haline getirmek zorundalar. Trasta ESG Danışmanlık Genel Müdürü Özgün Çınar, sürdürülebilirlik yolculuğunun her aşamasında şirketlerin yanında yer aldıklarını söylüyor.

18 Kasım 2024 | 10:05
Sürdürülebilirlikte şirketlerin yanında

Rekabetin giderek arttığı günümüzde şirketler, uzun vadeli değer yaratabilmek, giderek yükselen ESG (Environmental, Social and Governance) odaklı yatırım taleplerine yanıt vermek, yatırımcı beklentilerini karşılamak, yasal düzenlemelere uyum sağlamak, risk yönetimi kaslarını kuvvetlendirmek, inşa ettikleri güveni sağlamlaştırmak ve maliyeti daha uygun finansman kaynaklarına daha kolay erişmek zorunda. 

Bu amaçla Birleşmiş Milletler’in 2015’te ilan ettiği Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri’ne yönelmek yani sürdürülebilirliği içselleştirerek iş süreçlerinin bir parçası haline getirmek zorundalar.

Haberin ayrıntıları Ekonomist’in bu haftaki sayısında.

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Levent Gökmen
Levent Gökmen




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Doğanlar Mobilya (DGNMO) temettü tarihi ve miktarı
Sürdürülebilir hisseler BIST-100’ü geçti
Piyasaları haftaya yoğun gündem bekliyor: Yurt içinde gözler faiz kararında
Borsada haftanın 'en'leri: En çok kazandıran, kaybettiren, değerli 3 şirket
BIST 100 hisselerinin teknik analizi (16.11.2024)
Borsada bugün bedelsiz başvurusu duyuran 2 şirket
Borsa, altın, dolar, fonlar.... Bu hafta kazandıranlar, kaybettirenler
SPK Başkanı açıkladı: 2024'ün halka arz karnesi
Ekim sonu itibarıyla 31 şirket piyasadan toplam 55,9 milyar lira tutarında fon sağladı
SPK'dan uzun bir aradan sonra yeni bülten
ASELSAN (ASELS) yeni satış sözleşmesini duyurdu
Powell'ın mesajları piyasalarda nasıl yankı buldu?
Borsa'da dün geri alım yapan 5 şirket
Borsada dün 'yeni iş ilişkisi' duyuran 5 şirket (14 Kasım)
Borsada bugün temettü dağıtacak 1 şirket var (15 Kasım)
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