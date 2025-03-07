Tarım girişimcilerini destekleyecekler

Tarımda inovasyonun öncüsü olmayı amaçlayan Terra Future Labs Programı, genç girişimcilerin projelerini bir sonraki adıma taşıyacak kapsamlı destekler sunacak.

Ekonomist’in 16 Şubat - 1 Mart 2025 tarihli sayısından

Türkiye Girişimcilik Vakfı (GİRVAK) ve Nurol Holding, tarım sektörünün geleceğine değer katmak için güçlerini birleştirerek Terra Future Labs Programı’nı hayata geçiriyor. Bu yenilikçi program, tarımı sürdürülebilirlik odaklı teknolojilerle buluşturan genç girişimcilerin gelişimine ve vizyonuna katkı sağlamayı hedefliyor.

Tarımda inovasyonun öncüsü olmayı amaçlayan Terra Future Labs Programı, genç girişimcilerin projelerini bir sonraki adıma taşıyacak kapsamlı destekler sunacak. Mentorluk, ağ oluşturma, yatırımcı buluşmaları ve özel demo günleri ile katılımcılar, projelerini geliştirme ve geniş bir ekosisteme entegre olma şansı yakalayacak. Kadın girişimcilerin desteklenmesine büyük önem veren programda, kurucu ya da kurucu ortağı kadın olan girişimlere öncelik tanınacak. Böylelikle kapsayıcı çözümler geliştirilmesi ve tarımda kadın liderliğinin güçlenmesi hedefleniyor.

ÇEVRESEL ETKİ2

2-40 yaş aralığındaki genç girişimcilere yönelik olan Terra Future Labs, çevresel etki yaratacak tarım teknolojilerine odaklanıyor. Programa katılmaya hak kazanan ekipler, Nurol Holding’in global müşteri ağı ve mentorluk havuzundan yararlanarak projelerini daha ileri bir seviyeye taşıyacaklar. Terra Future Labs ile sürdürülebilir tarım teknolojilerinde yenilikçi çözümler geliştiren girişimcileri desteklemek istediklerini söyleyen GİRVAK Yönetim Kurulu Başkan Sina Afra, “Bu program, tarımın geleceğine katkı sağlamak isteyen genç girişimciler için benzersiz bir fırsat sunuyor. Özellikle kadın girişimcilerin ekosistemde güçlenmesi adına bu girişimi çok değerli buluyoruz” diyor.