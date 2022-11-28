Tarım ÜFE’de rekor artış: Yüzde 163

Tarım Ürünleri Üretici Fiyat Endeksi (Tarım ÜFE) ekimde bir önceki aya göre yüzde 4,59, geçen yılın aynı ayına göre yüzde 163,32 yükseliş gösterdi.Ürün bazında fiyatlara bakıldığında; kuru soğanda yüzde 545, limonda yüzde 540, dolmalık biberde yüzde 312, buğdayda yüzde 191, domateste yüzde 231, patateste yüzde 292, inek sütünde yüzde 165 artış görüldü.Sektörlerde bir önceki aya göre değişimlere bakıldığında, balık ve diğer balıkçılık ürünlerinde yüzde 1,81 azalış görülürken tarım-avcılık ürünleri ve ilgili hizmetlerde yüzde 4,72, ormancılık ürünleri ve ilgili hizmetlerde de yüzde 5,85 artış kayıtlara geçti.Ana gruplarda bir önceki aya göre tek yıllık bitkisel ürünlerde yüzde 3,21, canlı hayvanlar ve hayvansal ürünlerde yüzde 4,36 ve çok yıllık bitkisel ürünlerde yüzde 8,84 artış hesaplandı.Öte yandan Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın açıkladığı verilere göre merkezi yönetim bütçe gelirleri ekimde 224 milyar 162 milyon TL, giderleri 307 milyar 416 milyon TL oldu. Bütçe açığı ise 83 milyar 254 milyon TL ile bu yılki en yüksek seviyesine çıktı.Ocak-ekim döneminde bütçe açığı ise 128 milyar 754 milyon TL'ye yükseldi. Ekimde kur korumalı mevduat için bütçeden 6 milyar 666 milyon TL aktarılırken mart ayından itibaren KKM için bütçeden çıkan miktar 91 milyar 565 milyon TL'ye oldu.Bütçeden borç verme kalemi altında BOTAŞ'a ekimde 6.5 milyar TL, yılbaşından beri 121.4 milyar TL aktarıldı.