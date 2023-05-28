Tarımda değişim yaratan kadın girişimciler aranıyor

Gıda ve Tarımda Değişim Yaratan Kadın Girişimci Programı'na başvurular başladı. Son başvuru tarihi 16 Haziran olarak programa seçilen 10 kadın girişimci, çevrimiçi eğitimler ve mentorluk alacak.

Türkiye'de tarım ve gıda sektöründe kapsayıcılık ile çeşitliliği teşvik etmek, kadın merkezli erken aşama girişimleri artırmak ve girişimcileri iş fikirlerini geliştirmeye yönlendirecek gerekli bilgi, güven ve desteği sağlamak amacıyla hayata geçirilen EWA Programı'na başvurular başladı.

16 Haziran'a kadar yapılacak başvurular arasından seçilen 10 kadın girişimci, altı ay boyunca çevrimiçi eğitimler ve etkinliklere katılarak hem bire bir hem de uzman mentorluk alacaklar. Ülke finalinin birincisi 10 bin Euro, ikincisi ise 5 bin Euro ödülün sahibi olacak.

Avrupa Birliği'nin Gıda İnovasyon Fonu (EIT Food) tarafından desteklenen Empowering Women in Agrifood (EWA) programı Türkiye'de Impact Hub İstanbul'un gıda ve tarım girişimcilik platformu Foodback ve Topraktan ortaklığıyla gerçekleşiyor.

AB fonu destekli kuluçka programı, tamamı kadın bir ekip tarafından düzenlenen ve küresel iklim krizine Türkiye'den çözüm getiren kadın girişimcilerin gelişimine katkıda bulunmayı hedefliyor.

AVRUPA AĞINA ERİŞİM

Bu yıl dördüncüsü gerçekleşen EWA Programı, Türkiye'de 2020-2022 yıllarını kapsayacak şekilde üç yıldır düzenleniyor. EWA 2023 ise önceki yıllardan farklı olacak.

Bu yıl EWA Avrupa ağına erişim imkanı sağlanacak. EIT Food'un EWA programına katılan girişimcilere diğer girişimlerle bir araya gelme şansı verilecek. Ayrıca girişimcilerin ihtiyaçları analiz edilerek, bu ihtiyaca yönelik mentor atanacak.

Sektör uzmanları ile girişimler bir araya getirilecek ve sektörel bilgiler paylaşılacak. AR-GE odaklı girişimlerin kurumla-rın laboratuvarlarını kullanabilmeleri için gerekli görüşmeler düzenlenecek. EWA ekibindeki iki farklı uzman ile girişimler girişim sunumlarını düzenleme şansı elde edecek.

Foodback'in ilişki içerisinde olduğu yatırım fonu ile yatırım sunumları paylaşılacak. Başvurular, alanında uzman kişiler tarafından okunup EIT Food tarafından iletilen kriterler ışığında değerlendirilecek.

25 kişilik bir liste oluşturulduktan sonra EWA ekibi tarafından çevrimiçi görüşmelerde girişimciler daha yakından tanınacak. En geç 30 Haziran tarihinde programa katılmaya hak kazanan 10 girişim belirlenecek ve program 1 Temmuz'da başlayacak.

