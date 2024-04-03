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Tatlı sektöründe girişim fırsatları

Çikolatadan waffle’a, muhallebiden dondurmaya kadar farklı segmentlerde hizmetler sunan tatlı zincirleri bu yıl Türkiye genelinde yeni franchise şubeler açacak.

03 Nisan 2024
Tatlı sektöründe girişim fırsatları

Yaklaşık 500 bin kişiye istihdam sağlayan tatlı sektörü, hızla büyüyerek markalaşıyor. Çikolatadan waffle’a, muhallebiden dondurmaya kadar farklı segmentlerde hizmetler sunan tatlı zincirleri bu yıl Türkiye genelinde yeni franchise şubeler açacak.

Diğer adı ‘Şeker Bayramı’ olan Ramazan Bayramı’nda her yıl olduğu gibi milyonlarca insan yine tatlıcılara koşacak. Son yıllarda yalnızca tatlı dükkanları değil, her geçen gün hızla büyüyen yeme-içme sektörü içerisinde tatlı ağırlıklı kafe zincirleri de çarpıcı bir büyüme trendi gösteriyor.

Türkiye’de her yıl ortalama 42 milyon kişinin düzenli olarak şekerleme ürünleri tükettiği tahmin ediliyor; bu da Türkiye’nin 85 milyon nüfusunun yaklaşık yüzde 50’sinden fazlasına işaret ediyor. 

Şeker, çikolata ve unlu mamuller dahil olmak üzere tüm ürün gruplarındaki toplam tüketim ise yıllık yaklaşık 4,6 kg değerinde. Pastacılar Derneği’nin verilerine göre, Türkiye’de yaklaşık 30 bin pastane faaliyet gösteriyor. Yarım asırdan fazla faaliyet gösteren pastane sayısı ise 150 civarında.

Haberin ayrıntıları Ekonomist’in bu haftaki sayısında.

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