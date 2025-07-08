TEB, özel bankacılıkta iddialı

TEB Bireysel ve Özel Bankacılık Kıdemli Genel Müdür Yardımcısı Gökhan Mendi, “Yıldız Bankacılık ile müşterilerinin ve ailelerinin sadece bugününü değil, yarınlarını da güvence altına almayı hedefleyen TEB, müşterilerinin ihtiyaçlarına yönelik ürün ve hizmet geliştirirken, ayrıcalıklarla dolu bir dünyanın kapılarını açıyor” diyor.

Türk Ekonomi Bankası (TEB), Yıldız Bankacılık programıyla müşterilerine varlık yönetimindeki uzmanlığıyla çözümler sunuyor.

TEB, Yıldız Bankacılık ile kişisel finans yönetiminden yatırım planlamasına, yeme içmeden seyahate kadar her alanda yaşamı kolaylaştırmak ve zaman kazandırmak için tasarlanan faydalarıyla iddialı bir ürün.

TEB’in özel bankacılık hizmetlerini konuşmak üzere TEB Bireysel ve Özel Bankacılık Kıdemli Genel Müdür Yardımcısı Gökhan Mendi ve TEB Bireysel ve Özel Bankacılık Pazarlama Direktörü Hayri Telekoğlu ile İzmir’in Urla ilçesinde bir araya geldik.



TEB Bireysel ve Özel Bankacılık Kıdemli Genel Müdür Yardımcısı Gökhan Mendi

“Özel bankacılıkta sektörde ilkiz”

Düzenlenen basın toplantısında konuşan TEB Bireysel ve Özel Bankacılık Kıdemli Genel Müdür Yardımcısı Gökhan Mendi, şunları söyledi:

"TEB olarak uzun yıllardır Türkiye bankacılık sektörünün önde gelen oyuncularından biriyiz. Türkiye'de özel bankacılık ve varlık yönetimi hizmetlerini gerçek anlamda başlatan ilk bankayız. 1989’dan bu yana hizmet verdiğimiz bu alanda güvenilir ve tutarlı çizgimizle büyümemizi sürdürüyoruz. Müşterilerimize ihtiyaçlarına yönelik ürün ve hizmet geliştiriyor; varlık yönetimi uzmanlığımızla uzun vadeli ve fark yaratan çözümler sunuyoruz.

TEB Yıldız Bankacılık programıyla özel bankacılık segmentinde fark yaratıyoruz. Bu programla, TEB bünyesindeki toplam finansal varlığı 1 milyon TL’nin üzerinde olan müşterilerimize ayrıcalıklı hizmetler sunuyoruz. Yıldız Bankacılık müşterilerimiz Yatırım Danışmanlığı hizmetimizle farklı ürün alternatifleri hakkında ücretsiz, profesyonel yatırım hizmeti alabiliyor. Müşterilerimizin piyasa fırsatlarından yararlanmasını sağlıyoruz. Profesyonel fon yönetimi ve finansal danışmanlık sunuyor, özel fon modellerimizle değer önerileri yapıyoruz.”



TEB Infinite Card ve TEB Signature Card avantajları

TEB Yıldız Bankacılık, Şubat 2025 itibarıyla TEB Infinite Card ve TEB Signature Card kredi kartlarının dünyalarını yeniledi.

TEB Yıldız Bankacılık bu iki özel kartla müşterilerine alışverişten seyahate, gastronomiden eğlenceye kadar uzanan uçtan uca bir ayrıcalık ekosistemi sunuyor. Bu yenilenen dünyayla birlikte TEB Infinite Card sahibi TEB müşterileri yılda 120 bin TL’ye varan indirim kazanabiliyor.

Yıldız Bankacılık kartları kullanıcılarına çok sayıda indirim ve avantaj sağlıyor.

Yurt içi ve yurt dışı tüm otel ve restoran harcamalarında ayda 6.000 TL’ye, yurt dışında yapılacak fiziki harcamalara ayda 50 dolara, havalimanı otoparklarında geçerli ayda 500 TL’ye, sigorta ve bireysel emeklilik ödemelerine ayda 1.000 TL’ye ve E-ticaret işlemlerinde ayda 250 TL’ye varan indirim yapılıyor.

Veteriner ve petshop harcamalarında ayda 300 TL’ye, sinema ve tiyatro ödemelerine ayda 350 TL’ye varan indirimler sağlanıyor.

Yılda 20’ye varan ücretsiz lounge giriş hakkı ayrıcalığı, asistanlık hizmetleri gibi ek ayrıcalıklardan yararlanma olanağı ve seçkin mekânlarda sağlanan indirimler de TEB Yıldız Bankacılık ayrıcalıkları arasında yer alıyor.



Ümit Leblebici’nin özel ilgisi

TEB olarak sanata destek verdiklerini söyleyen Gökhan Mendi’nin verdiği bilgiye göre, TEB'in sanatı desteklediği platformlar arasında her yıl genç sanatçıların mezuniyet sonrası ilk adımlarına eşlik eden BASE, tarihi Süreyya Operası'nda gerçekleşen Orkestra İstanbul konserleri ve Ercan ve Nazan Kesal'ın Urla'daki kültür-sanat mekânı UrlaDam yer alıyor.

Tiyatro, sinema ve edebiyata dokunan iki sanatçı Ercan ve Nazan Kesal’ın hayata geçirdiği UrlaDam, bir kültür-sanat kampüsü olarak sanatseverlere farklı sanat dallarıyla buluşabilecekleri imkanlar ve alanlar sunuyor.

Atıl bir kasap damı dönüştürülerek hayata geçirilmiş olan mekânın inşa ve dönüşüm süreci yaklaşık iki yıl sürmüş, ardından, 2023 baharında kültür-sanat etkinliklerine başlamış. TEB’in bu projeyi desteklemesinde TEB Genel Müdürü Ümit Leblebici’nin Ercan Kasal’ın sanatına olan hayranlığının ve takdirinin önemli bir payı bulunuyor.

Ercan Kesal UrlaDam'ın kuruluş hikâyesi hakkında şu bilgiyi veriyor:

"Derdim ticari bir mekan olmanın ötesinde bir okul kurmaktı. Eğitimin üretimin içinde yer aldığı, usta çırak ilişkisinin temel alındığı, bulunduğu coğrafyanın bir parçası olmuş, geçip gitmeyen, kendinden öncekilerin devamı ve o hafızanın katkıları olmayı becermiş bir yer.”