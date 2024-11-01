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Ayşegül Sakarya Pehlivan
Ayşegül Sakarya Pehlivan




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Tedarik zincirleri yeniden yapılanıyor

Satın alma ve tedarik yönetiminin stratejik önemi artıyor. Yüksek enflasyon ortamında artan belirsizliği yönetmeye çalışan satın alma ve tedarik liderlerinin gündeminde; ham madde maliyetlerindeki değişim, yurt içi ekonomik gelişmeler, sürdürülebilirlik ve dijitalleşme var.

01 Kasım 2024 | 10:20
Tedarik zincirleri yeniden yapılanıyor

Yüksek enflasyon ve yüksek faiz gölgesinde geçen 2024, satın alma liderleri için kolay bir yıl olmadı. Zorlu ekonomik koşullar altında tedarik zincirini yönetmeye çalışan satın ve tedarik liderleri; jeopolitik riskler, sürdürülebilirlik, yapay zeka gibi konulara uzun mesailer harcadı. 

Belirsizlik son birkaç yıldır olduğu gibi bu yıl da liderlerin gündemini meşgul etti. Bu belirsizlik ortamında liderlerin yol haritasını ortaya koymak amacıyla KoçZer iş birliğiyle üçüncüsünü yaptığımız anket, satın alma ve tedarik yönetiminin stratejik öneminin her geçen gün arttığını gösteriyor.

Haberin ayrıntıları Ekonomist’in bu haftaki sayısında.

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Ayşegül Sakarya Pehlivan
Ayşegül Sakarya Pehlivan




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Bugün 3 hissenin fiyatında düzeltme olacak (31 Ekim)
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Borsada bugün temettü dağıtacak 3 şirket var
Türk Traktör'den (TTRAK) satın alma açıklaması
İş Bankası bilanço tarihini duyurdu
Piyasalarda gündem yoğun: Bugün hangi veriler var?
Yatırımcılar için risk alma zamanı mı?
Altınay Savunma devralma sözleşmesini duyurdu
Borsada çarşamba günü temettü dağıtacak 2 hisse (30 Ekim)
20 kurumdan 60 hisse önerisi
Bu hafta temettü dağıtması kesinleşmiş 5 şirket
Tüpraş (TUPRS) 5 yıllık ihaleyi duyurdu
Borsada bu hafta en çok kazandıran ve kaybettiren 3 hisse (21-25 Ekim 2024)
İbrahim Erdemoğlu anlattı: 2,3 milyar $’lık yatırımla yüzde 50 büyüyeceğiz
Piyasaları yeni haftada neler bekliyor? Gözler S&P'nin Türkiye kararında
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