Tedarik zincirleri yeniden yapılanıyor

Yüksek enflasyon ve yüksek faiz gölgesinde geçen 2024, satın alma liderleri için kolay bir yıl olmadı. Zorlu ekonomik koşullar altında tedarik zincirini yönetmeye çalışan satın ve tedarik liderleri; jeopolitik riskler, sürdürülebilirlik, yapay zeka gibi konulara uzun mesailer harcadı.

Belirsizlik son birkaç yıldır olduğu gibi bu yıl da liderlerin gündemini meşgul etti. Bu belirsizlik ortamında liderlerin yol haritasını ortaya koymak amacıyla KoçZer iş birliğiyle üçüncüsünü yaptığımız anket, satın alma ve tedarik yönetiminin stratejik öneminin her geçen gün arttığını gösteriyor.

Haberin ayrıntıları Ekonomist’in bu haftaki sayısında.