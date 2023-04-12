‘Tek lider’ yerine Eş-CEO’lar geliyor

Rekabetin ve belirsizliğin giderek arttığı global dünyada ‘tek lider’ modelinin yerini ‘Eş-CEO’ alıyor. Şirketler farklı yetkinlikler ve bakış açılarına sahip Eş-CEO’lar tarafından yönetiliyor.

Özellikle teknoloji şirketlerinin Eş-CEO’luk modelini daha fazla tercih ettiği görülüyor. Belirsizliğin giderek arttığı günümüz dünyasında sadece iş modelleri değil yönetim modelleri de değişiyor.

Günümüzde şirketler, hızlı dönüşüm nedeniyle kendilerini geliştirdikçe geleneksel yapıları da yeni döneme uyum sağlıyor. Uzun yıllardır bazı şirketlerde uygulansa da çok yaygınlaşmayan eş yani Co-CEO’luk modeli son birkaç yıldır tekrar yöneticilerin masasına gelme başladı.

Zira özellikle büyük şirketleri yönetmenin sorumlulukları o kadar büyüdü ki bu durum şirketlerin çeşitli yetkinlikler ve bakış açılarına sahip eş-CEO’lar tarafından yönetilmesini gerekli kılabiliyor.

Dünyada Fortune 500 içerisinde yer alan yalnızca sekiz şirketin uyguladığı bu model, Türkiye’de çok yaygın değil. Daha çok aile şirketlerinde eş-başkanlık sistemi olarak görülüyor.

Şimdi ise bu sistemi yeni nesil teknoloji şirketleri tercih etmeye başladı. İş dünyasında yönetimini alanında uzman iki kişiye emanet eden şirketlerin sayısı artıyor.

Co-CEO ya da eş -CEO sistemi, iki ya da ikiden daha fazla kişinin şirketin en üst seviyesinde aynı rol ve sorumluluğu paylaşmasıyla oluşuyor.

Co-CEO’lar genellikle eğitim geçmişleri, yetkinlikleri, paylaştıkları değerler ve yönetimdeki sorumlulukları açısından birbirlerini tamamlar nitelikte seçiliyor.

Bu durum, karşılıklı sorumluluk alınmasını sağlıyor ve iş yükünü hafifletmek açısından olumlu sonuçlar sunuyor. Bu sistemi kullanmanın hem yöneticiler hem de şirket yönetimi açışından çeşitli avantajları bulunuyor.

Haberin ayrıntıları Ekonomist’in bu haftaki sayısında.