ARA
Bist 100
5161,09
0,72%
Bist 100
Dolar/TL
19,3144
0,1508%
Dolar/TL
Euro/TL
21,1058
0,2733%
Euro/TL
Euro/Dolar
1,0924
0,1008%
Euro/Dolar
Altın/Gram
1248,93
0,53%
Altın/Gram
Piyasaları
İncele
USD/TRY
Döviz Çevirici
TRY
USD
EUR
Hesapla
Ayşegül Sakarya Pehlivan
Ayşegül Sakarya Pehlivan




Diğer Yazıları

‘Tek lider’ yerine Eş-CEO’lar geliyor

Rekabetin ve belirsizliğin giderek arttığı global dünyada ‘tek lider’ modelinin yerini ‘Eş-CEO’ alıyor.

12 Nisan 2023
‘Tek lider’ yerine Eş-CEO’lar geliyor

Rekabetin ve belirsizliğin giderek arttığı global dünyada ‘tek lider’ modelinin yerini ‘Eş-CEO’ alıyor. Şirketler farklı yetkinlikler ve bakış açılarına sahip Eş-CEO’lar tarafından yönetiliyor. 

Özellikle teknoloji şirketlerinin Eş-CEO’luk modelini daha fazla tercih ettiği görülüyor. Belirsizliğin giderek arttığı günümüz dünyasında sadece iş modelleri değil yönetim modelleri de değişiyor. 

Günümüzde şirketler, hızlı dönüşüm nedeniyle kendilerini geliştirdikçe geleneksel yapıları da yeni döneme uyum sağlıyor. Uzun yıllardır bazı şirketlerde uygulansa da çok yaygınlaşmayan eş yani Co-CEO’luk modeli son birkaç yıldır tekrar yöneticilerin masasına gelme başladı. 

Zira özellikle büyük şirketleri yönetmenin sorumlulukları o kadar büyüdü ki bu durum şirketlerin çeşitli yetkinlikler ve bakış açılarına sahip eş-CEO’lar tarafından yönetilmesini gerekli kılabiliyor. 

Dünyada Fortune 500 içerisinde yer alan yalnızca sekiz şirketin uyguladığı bu model, Türkiye’de çok yaygın değil. Daha çok aile şirketlerinde eş-başkanlık sistemi olarak görülüyor. 

Şimdi ise bu sistemi yeni nesil teknoloji şirketleri tercih etmeye başladı. İş dünyasında yönetimini alanında uzman iki kişiye emanet eden şirketlerin sayısı artıyor.

Co-CEO ya da eş -CEO sistemi, iki ya da ikiden daha fazla kişinin şirketin en üst seviyesinde aynı rol ve sorumluluğu paylaşmasıyla oluşuyor. 

Co-CEO’lar genellikle eğitim geçmişleri, yetkinlikleri, paylaştıkları değerler ve yönetimdeki sorumlulukları açısından birbirlerini tamamlar nitelikte seçiliyor. 

Bu durum, karşılıklı sorumluluk alınmasını sağlıyor ve iş yükünü hafifletmek açısından olumlu sonuçlar sunuyor. Bu sistemi kullanmanın hem yöneticiler hem de şirket yönetimi açışından çeşitli avantajları bulunuyor.

Haberin ayrıntıları Ekonomist’in bu haftaki sayısında.

0
Ayşegül Sakarya Pehlivan
Ayşegül Sakarya Pehlivan




Diğer Yazıları
  • ALTIN GRAM - TL 1248,93 0,53%
  • ALTIN ONS 2011,33 0,39%
  • BIST 100 5161,09 0,72%
  • DOLAR/TURK LIRASI 19,3144 0,1508%
  • EURO/TURK LIRASI 21,1058 0,2733%
  • EURO/USD 1,0924 0,1008%
  • INGILIZ STERLINI 1,24149 -0,07928%
  • JAPON YENI 133,711 0,006%
  • KANADA DOLARI 1,34653 -0,02636%
  • RUS RUBLESI 82,01 1,122%
Günün En Çok Okunanları
Yatırımcıların ilk çeyrek tercihleri belli oldu
Emekli ikramiyesi ne zaman yatacak? İşte bayram ikramiyelerinin ödeneceği tarih
Emekli ikramiyesi ne zaman yatacak? İşte bayram ikramiyelerinin ödeneceği tarih
31 bin 600 sözleşmeli sağlık personelinin yerleştirme sonuçları açıklandı
31 bin 600 sözleşmeli sağlık personelinin yerleştirme sonuçları açıklandı
Bir uzmana göre yönetici olarak iş bulma şansını artıran 9 ipucu
Bir uzmana göre yönetici olarak iş bulma şansını artıran 9 ipucu
Hazine 2 ihalede 15,5 milyar lira borçlandı
Hazine 2 ihalede 15,5 milyar lira borçlandı
Süper zenginler neden Norveç’i terk ediyor?
Süper zenginler neden Norveç’i terk ediyor?
45 ilde kaçak otomobil operasyonu: 150 gözaltı
45 ilde kaçak otomobil operasyonu: 150 gözaltı
Masa başında çalışanlar için bel ve boyun ağrılarına karşı 8 kolay öneri
GERİ
İLERİ
Yatırımcıların ilk çeyrek tercihleri belli oldu
Emekli ikramiyesi ne zaman yatacak? İşte bayram ikramiyelerinin ödeneceği tarih
31 bin 600 sözleşmeli sağlık personelinin yerleştirme sonuçları açıklandı
Bir uzmana göre yönetici olarak iş bulma şansını artıran 9 ipucu
Hazine 2 ihalede 15,5 milyar lira borçlandı
Emekli ikramiyesi ne zaman yatacak? İşte bayram ikramiyelerinin ödeneceği tarih
31 bin 600 sözleşmeli sağlık personelinin yerleştirme sonuçları açıklandı
Bir uzmana göre yönetici olarak iş bulma şansını artıran 9 ipucu
Hazine 2 ihalede 15,5 milyar lira borçlandı
Süper zenginler neden Norveç’i terk ediyor?
31 bin 600 sözleşmeli sağlık personelinin yerleştirme sonuçları açıklandı
Bir uzmana göre yönetici olarak iş bulma şansını artıran 9 ipucu
Hazine 2 ihalede 15,5 milyar lira borçlandı
Süper zenginler neden Norveç’i terk ediyor?
45 ilde kaçak otomobil operasyonu: 150 gözaltı
GERİ
İLERİ
YENİ SAYI
Ekonomist Dergisini takip etmek için abone olun
Ekonomist Yeni Sayı
ABONE OL