Tek odadan bölge liderliğine yükseldi

Enerji, su, ulaşım ve elektrikli araç şarj ağları gibi kritik altyapıların siber güvenliğine odaklanan CBERNET, sıfırdan başlayan başarı hikayesini küresel ölçeğe taşımaya hazırlanıyor. 2022 yılında kurucu Gökay Türksönmez tarafından tek bir odada hayata geçirilen girişim, İstanbul Teknopark merkezli AR-GE gücüyle kısa sürede dikkat çekici bir büyüme ivmesi yakaladı.

Ekonomist’in 13 - 26 Eylül 2026 tarihli sayısından

Erken aşamada kritik bir stratejik hamle yapan CBERNET, 2024 yılında yüzde 40 hissesini YEO Teknoloji’ye devrederek hem sermaye hem de sanayi entegrasyonu tarafında büyük bir güç kazandı. Girişim, 2028 yılına kadar Orta Asya, Ortadoğu, Arap Yarımadası ve Doğu Avrupa’nın en önemli operasyonel teknoloji (OT) güvenlik aktörlerinden biri olmayı hedefliyor.

Hızlı ölçeklenme

Geleneksel bilgi teknolojileri (IT) güvenliğinin ötesine geçerek doğrudan fiziksel sistemleri koruyan Operasyonel Teknoloji (OT) alanına odaklanan şirket, pazardaki bu kritik boşluğu doğru okuyarak hızlı bir ürün-pazar uyumu yakaladı. Enerji depolama, su dağıtımı, metro ve şarj istasyonları gibi kritik noktaların güvenliğini tasarım aşamasından itibaren kurgulayan CBERNET; analiz, 7/24 izleme ve sızma tatbikatlarıyla uçtan uca çözümler sunuyor. Türksönmez, konunun stratejik önemine dikkat çekerek, “Kritik altyapıların güvenliği, artık yalnızca bir bilgi teknolojileri konusu olarak değil; iş sürekliliği, kamu güvenliği ve ulusal güvenliğin temel unsurlarından biri olarak ele alınmalı” diyor.

Gökay Türksönmez

500 milyar dolarlık pazar

Kurulduğu günden bu yana cirosunu yaklaşık 48 kat artırarak güçlü bir finansal büyüme sergileyen girişim, referans ağını da 20’nin üzerine çıkardı. BAE’den Romanya ve Özbekistan’a uzanan geniş bir coğrafyada proje tecrübesi kazanan şirket, gelir modeli içinde yurtdışı pazarların payını dominant hale getirmeyi hedefliyor. Bölgedeki devasa yatırımları ana büyüme kaldıracı olarak gören Türksönmez, büyüme planlarını şöyle aktarıyor:

“Ortadoğu ve Orta Asya’da yaklaşık 500 milyar dolarlık yatırımla kurulması planlanan akıllı şehir projeleri bulunuyor. Akıllı şehir projeleri, bölgedeki büyüme hedefimizin önemli adımlarından biri. CBERNET olarak Türkiye’de geliştirdiğimiz mühendislik yetkinliğini tüm bölgedeki enerji, su, ulaşım ve akıllı şehir projelerine taşımayı amaçlıyoruz.”