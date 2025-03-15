Teknoloji girişimlerine yatırım yapacak

Enerji, sağlık, kamu, bankacılık, finans, imalat sanayi ve savunma sanayi gibi kritik sektörlerde bulut hizmet sağlayıcısı olarak faaliyet gösteren DT Cloud, Antalya Teknokent, Ankara ODTÜ Teknokent ve İstanbul Biruni Teknokent’te faaliyet gösteriyor. 95 kişilik bir ekiple çalışan ve 2025 sonunda bu sayıyı 150’nin üzerine çıkarmayı hedefleyen şirket, sektörlere özel sunduğu çözümlerle iş operasyonlarını artırmayı ve ARGE alanında kontrollü bir büyüme sağlamayı amaçlıyor.

Ekonomist’in 2 - 15 Mart 2025 tarihli sayısından

Önümüzdeki üç yıllık dönemde, artan talebe yanıt verip yaygınlaşarak, özellikle Avrupa ve dış pazarlarla birlikte konsolide olarak 100 milyon doların üzerinde ciro hedeflediklerini söyleyen DT Cloud CEO’su Tolga Dinçer, savunma sanayi, kamu, enerji gibi kritik altyapılara ve üniversitelere yerli hizmet sunacaklarını belirtiyor.

2021 sonunda Belgrad’da bir ofis açtıklarını, ardından Estonya’da bir şirket kurduklarını, bulut bilişim altyapılarını Avrupa’da büyütmeyi hedeflediklerini anlatan Dinçer, “Avrupa’yı tanıyoruz, anlıyoruz ve regülasyonlarına tam uygun gerekli dijital altyapıyı arz etmeye hazırlanıyoruz. Geliştirdiğimiz sistemle Avrupa’da kritik altyapıları destekleyen, smart grid (akıllı şebeke) gibi altyapıları etkinleştirecek bulut altyapısı sağlayan bir şirket olmayı planlıyoruz” diyor.

KULLAN – ÖDE MODELİ

Yerli sanayinin dijitalleşmesini sağlayarak sektördeki dönüşümü hızlandırmayı hedeflediklerine de dikkat çeken Dinçer, Organize Sanayi Bölgeleri Üst Kuruluşu (OSBÜK) ile gerçekleştirdikleri anlaşma kapsamında, organize sanayi bölgelerine özel bulut bilişim çözümleri sunduklarını kaydediyor. KOBİ’lerin IoT teknolojileri kullanarak Endüstri 4.0 dönüşümünü gerçekleştirmelerini büyük veri ve yapay zeka sistemlerine erişmelerini sağlamayı amaçladıklarını söyleyen Dinçer, şöyle devam ediyor:

“Kullan-öde modeliyle geliştirdiğimiz çözümler sayesinde, örneğin bir ürün üretildiğinde hata olup olmadığını analiz etmek mümkün. KOBİ’ler yalnızca işlem bazlı kuruşlar ödeyerek, üretim süreçlerinde kalite kontrol sağlayabiliyor. Normalde yüzbinlerce, ölçeğe göre milyonlarca dolarlık bir yatırım gerektiren bu altyapılar, bizim yazılımlarımız ve platformumuz sayesinde KOBİ’ler için erişilebilir hale geliyor. Bu yıl 680 işletmeye ulaşmayı hedefliyoruz.”

DİJİTAL DÖNÜŞÜME KATKI

Merkez Bankası’ndan ödeme ve elektronik para şirketlerine topluluk bulut hizmeti sunmak için gereken yetkilendirmeyi aldıklarını belirten Dinçer, bankalara, ödeme şirketleri gibi finansal kuruluşlara esnek, güvenilir ve ölçeklenebilir bir bulut altyapısı sunarak finansal ekosistemin dijital dönüşümüne katkıda bulunacaklarını sözlerine ekliyor.

Yapay zeka, IoT ve büyük veri gibi stratejik alanlarda faaliyet gösteren girişimlere yatırım yapmayı planladıklarını vurgulayan Dinçer, önümüzdeki dönemde bu girişimlere yönelik olarak, konsolide bir şekilde ekosisteme 5 milyon doların üzerinde yatırım yaparak güçlendireceklerini ifade ediyor.