Teknoloji şirketi kurma yarışı hızlandı

Teknolojiyi yakından takip etmek ve rekabette öne çıkmak isteyen şirketler, kendi teknoloji şirketlerini kuruyor. Bankacılık sektöründe başlayan bu akım, perakende ve inşaat gibi farklı sektörlere de sıçradı. Trendin daha da yaygınlaşması bekleniyor.

Teknolojik değişime uyum sağlamak isteyen şirketler artık bu konuda dışarıdan hizmet almakla yetinmiyor. Teknolojiyi yakından takip etmek ve rekabette öne çıkmak isteyen şirketler, kendi teknoloji şirketlerini kurmaya başladı.

Bu akım ilk olarak bankacılık sektöründe başladı. İş Bankası’ndan Yapı Kredi’ye pek çok banka hem teknolojide öncü olmak hem de farklılık yaratmak için teknoloji şirketleri kurdu.

Bu furya son dönemde perakende, inşaat ve lojistik gibi farklı sektörlere de sıçradı. Şirketler rekabette öne çıkmak için teknoloji şirketi kurmaya başladı.

Örneğin; inşaat, maden, enerji ve eğlence başta olmak üzere birçok sektörde faaliyet gösteren Gürsoy Grup, yeni bir teknoloji şirketi kurduğunu duyurdu.

Exepix isimli şirket perakende, enerji, inşaat ve madencilik alanlarındaki teknoloji açığı ve potansiyelini desteklemek adına çözümler geliştirecek.

Yeni nesil teknolojilere yatırım yapmayı amaçlayan Exepix, enerji alanında geleceğin teknolojisi olan elektrikli araç şarj ünitelerinin tüm yazılım ve altyapı süreçlerini geliştiriyor.

30 kişilik yazılım ekibiyle faaliyetlerine başlayan Exepix, kısa ve orta vadede 100 kişilik bir yazılımcı ekibine ulaşmayı hedefliyor.

Haberin ayrıntıları Ekonomist’in bu haftaki sayısında.