“Temiz enerji yeni bir çığır açıyor

Temiz enerjinin dağıtımının hiçbir zaman şu anki kadar hızlı olmadığını vurgulayan The London Energy Club Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Öğütçü, “Enerji, iklim, finans ve sanayi politikalarının dünya çapında iç içe geçmesiyle temiz enerji üretimi yeni bir çığır açıyor” diyor.

Karbon emisyonlarından arındırılmış, çevreyi en az kirleten enerji türü olan temiz enerjiye tüm dünyada son 20 yılda yapılan yatırımlar fosil yakıtların üç katına çıkmış durumda. 2030 hedeflerine ulaşabilmek için temiz enerjiye 4 trilyon dolarlık yatırım yapılması gerektiği hesaplanıyor.

Enerji uzmanları, bu hedefin gerçekleşebilmesi için devlet ve özel sektörün bir arada çalışmasının zorunlu olduğu görüşünde hemfikir.

Temiz enerjinin dağıtımının hiçbir zaman şu anki kadar hızlı olmadığını vurgulayan The London Energy Club Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Öğütçü ile bu yeni dönemin şifrelerini konuştuk.

Haberin ayrıntıları Ekonomist’in bu haftaki sayısında.