Termal turizmde hedef 10 milyar dolar

Afyon, Pamukkale, Bursa ve Yalova, Afyon, Güre öne çıkarken önümüzdeki yıllarda termal turizmden yaklaşık 10 milyar dolar gelir hedefleniyor.

Türkiye’de termal yeraltı kaynaklarının zenginliği sayesinde, termal turizme yönelik tesis sayısı her geçen yıl artıyor.

Bolu’dan Hatay’a, Afyon’dan Bursa’ya, Güre’den İstanbul’a kadar ülkemizin çok çeşitli yerlerinde termal turizm yatırımları bulunurken, yoğun talep gören termal bölgelerin başında Afyon, Pamukkale, Bursa ve Yalova geliyor.

Termal turizme yeni eklenen tesislerle birlikte artan hizmet kalitesinin etkisiyle her gruptan tatilcinin tatil alışkanlıklarına termal tesislerde konaklamalar da eklenmiş durumda.

Türkiye’nin doğal kaynaklarının tanıtımıyla önümüzdeki yıllarda, termal turizmde daha güçlü bir ivme yakalanıp 8-10 milyar dolarlık gelir elde edilmesi hedefleniyor.

Haberin ayrıntıları Ekonomist’in bu haftaki sayısında.