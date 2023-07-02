Touchapp 200 milyon TL yatırım yapacak

Türkiye’de yaklaşık 2 yıl önce Filistinli iki kardeş tarafından temelleri atılan sosyal medya uygulaması Touchapp için bugüne kadar 40 milyon TL yatırım yapıldı. Gelecek 5 yıllık süre içinde yatırım tutarını 200 milyon TL’ye çıkarmayı planladıklarını ifade eden Touchapp Kurucu Ortağı Islam Faisal, merkezlerinin Antalya Alanya’da olduğunu, bünyelerinde büyük çoğunluğu Türk, 45 yazılımcının çalıştığını söyledi. Yazılımcı bulma noktasında büyük zorluk yaşadıklarını dile getiren Islam Faisal, yazılımcıların niteliklerine göre maaş aralığının 2 bin dolar ile 5 bin dolar arasında değiştiğini söyledi.

ABD’Lİ FON SATIN ALMAK İSTEDİ



Uzun yıllar önce Türkiye’ye yerleştiklerini ve turizm, inşaat gibi farklı alanlarda da yatırımları bulunduğunu anlatan Islam Faisal, “Türkiye’den doğan Touchapp ile dünya çapında sosyal iletişim anlayışını değiştirmeyi, kişiselleştirilebilir bir sosyal medya platformu yaratmayı amaçladık. Şimdiden dünya çapında ve Türkiye’den yatırımcıların ilgisini çektik. Türkiye’den büyük bir grup yüzde 10’luk hissemizi satın almak için teklif yaptı. Diğer bir teklif ise ABD’den geldi. ABD’li Blossom Street Ventures isimli şirket, Touchapp’in tamamını satın almak istedi Bunu da kabul etmedik. Çünkü biz Türkiye’de bu işi büyütmek, Türkiye’den dünyaya yayılan bir sosyal medya uygulaması olmak istiyoruz. Gelecek hedeflerimiz arasında önce Türkiye’de sonra ABD’de halka arz olmak var.” ifadelerini kullandı.

ALANYA YATIRIM İÇİN ÇOK UYGUN



Touchapp’in tasarımını da yenilediklerini belirten Islam Faisal, “Yeni tasarımımız çok beğenildi. Kullanıcılarımızdan çok güzel mesajlar aldık. 2026 yılında hedefimiz Türkiye’deki sosyal medya kullanıcılarının yüzde 30’unun Touchapp’te olmasını sağlamak. Bu hedefi yakalayabileceğimize inanıyoruz. Merkezimiz Türkiye ve Alanya olacak. Ancak İstanbul’da da bir ofis açma düşüncemiz var. Alanya teknoloji yatırımları için çok uygun bir yer. Bizim gibi birçok girişimciyi Alanya’ya yatırım yapmaya davet ediyoruz” ifadelerini kullandı.