Araç kiralama sektöründe yeni kurallar devrede: Değer kaybı bedeli alınamayacak, araçlara 6 yaş sınırı geldi

Yönetmelikle, kiralama işletmelerinin bulundurması gereken asgari taşıt sayısına ilişkin şartlar da belirlendi:

"Büyükşehir belediyesi olan illerin nüfusu 30 bini geçen ilçelerinde faaliyet gösteren işletmelerin, en az 5’i işletme adına tescilli olmak üzere toplam en az 10 taşıta sahip olması gerekiyor.

Nüfusu 30 bini geçmeyen ilçeler ile büyükşehir belediyesi olmayan illerde faaliyet gösteren işletmelerin ise en az 2’si işletme adına tescilli olmak üzere toplam en az 5 taşıta sahip olması şartı getiriliyor.

Ayrıca, büyükşehir belediyesi olan illerin nüfusu 30 bini geçen ilçelerinde faaliyet gösteren işletmelerin filolarında, birinin Türkiye’de üretilmesi koşuluyla en az 2 hibrit veya yalnızca elektrik motorlu taşıt bulundurması zorunlu hale getiriliyor.

Bu düzenleme ile çevre dostu ulaşımın teşvik edilmesi ve yerli üretimin desteklenmesi hedefleniyor."