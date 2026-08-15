Chery'den yapay zekâ çağına yeni nesil güvenlik hamlesi

Modern otomobillerde yer alan akıllı sürüş destek sistemleri, sesli komut teknolojileri ve araç içi büyük dil modelleri, günümüzde daha yaygın hale geldi. Bu da otomotiv dünyasında güvenliğin tanımını değiştirdi. Günümüzde aileler için güvenilir bir otomobil demek, sağlam bir gövde yapısı ve güçlü yolcu koruması sunmakla beraber, yol üzerindeki riskleri önceden algılayabilmesi ve akıllı sistemlerinin farklı koşullar altında güvenilir şekilde çalışabilmesi anlamına da geliyor.



Çin'in otomotiv alanındaki ihracat lideri Chery, “For Family” temel marka değeri doğrultusunda güvenliği Ar-Ge ve üretimden doğrulama süreçlerine ve günlük kullanıma kadar aracın tüm yaşam döngüsünün merkezine yerleştiriyor. Marka, pasif güvenlik ve aktif risk önleme teknolojilerinin yanı sıra yapay zekâ geliştirme ve yönetim süreçlerini de kapsayan bütüncül bir güvenlik yaklaşımı geliştiriyor.



Çarpışma anından önce başlayan güvenlik yaklaşımı



Ailelerin güvenebileceği bir güvenlik seviyesi, tek bir teknoloji veya tek bir test sonucuyla sağlanmıyor. Bunun arkasında kapsamlı bir araç geliştirme süreci, tekrarlanan doğrulama testleri ve uzun yıllara dayanan mühendislik deneyimi bulunuyor.



Chery, pasif güvenlik alanında, yüksek dayanımlı gövde yapıları, çarpışma enerjisini kontrollü biçimde yönlendiren mühendislik çözümleri ve çok katmanlı yolcu koruma sistemlerinden yararlanıyor. Olası bir çarpışma anında bu yapılar, darbe kuvvetlerinin emilmesine ve dağıtılmasına yardımcı olurken yolcu kabininin bütünlüğünün korunmasına katkı sağlıyor.

Aktif güvenlik tarafında ise sensörler, uyarı sistemleri ve gelişmiş sürüş destek teknolojileri, çevredeki araçları, yayaları, şeritleri ve değişen yol koşullarını takip ederek olası risklerin önceden belirlenmesine yardımcı oluyor. Gerektiğinde sürücüyü uyaran veya sürüşe destek sağlayan bu sistemler sayesinde güvenlik, kazadan sonra koruma sağlamanın ötesine geçerek risklerin önceden azaltılmasını da kapsıyor.



Chery, global Ar-Ge ağı ve araç güvenliği test altyapısıyla simülasyon analizleri, fiziksel araç testleri ve farklı kullanım koşullarını kapsayan doğrulama çalışmalarını sürekli olarak sürdürüyor. Marka, ortak güvenlik geliştirme prensiplerini farklı pazarlardaki ürün ve teknolojilerine uygulamayı hedefliyor.



Yapay zekâ güvenliğinde çifte uluslararası sertifika





Yapay zekânın araç algılama, kullanıcı etkileşimi ve sürüş destek sistemlerinde daha fazla rol üstlenmesiyle birlikte yeni güvenlik riskleri da gündeme geliyor. Kullanılan eğitim verilerinin güvenilirliği, sistemlerin zorlu hava ve yol koşullarındaki performansı, yazılım güncellemelerinin yeni riskler oluşturup oluşturmayacağı ve olası bir hatanın ne kadar hızlı tespit edilip izlenebileceği, otomotiv sektörünün yeni güvenlik başlıkları arasında yer alıyor.

Chery, bu risklerin yönetilmesi amacıyla yapay zekâ geliştirme ve yönetim süreçlerinin tamamına güvenlik gerekliliklerini entegre ediyor. Uluslararası alanda faaliyet gösteren UL Solutions ve TÜV SÜD tarafından gerçekleştirilen kapsamlı değerlendirmelerin ardından Chery, ISO/PAS 8800 Karayolu Araçlarında Yapay Zekâ Güvenliği Geliştirme Sistemi ve ISO/IEC 42001 Yapay Zekâ Yönetim Sistemi sertifikalarını aldı.



ISO/PAS 8800, karayolu araçlarında kullanılan yapay zekâ sistemlerinin güvenli geliştirilmesi ve doğrulanmasına odaklanıyor. Standart kapsamında veri eğitimi, model geliştirme, fonksiyonel testler ve risk kontrolü gibi süreçler ele alınıyor. ISO/IEC 42001 ise kurumların yapay zekâ stratejisinden veri yönetimine, sorumluluk mekanizmalarından sürekli izleme ve denetime kadar uzanan yönetim süreçlerini kapsıyor.



Bu iki uluslararası standart birlikte ele alındığında Chery'nin otomotiv yapay zekâ teknolojileri için hem teknik geliştirme hem de kurumsal yönetim açısından kontrol edilebilir, doğrulanabilir ve izlenebilir bir yapı oluşturmasına katkı sağlıyor.

Güvenlik artık sadece aracın içinde değil



Chery'nin güvenlik yaklaşımı böylece fiziksel araç güvenliğinin ötesine taşınıyor. Güçlü gövde yapısı ve yolcu koruma sistemleri olası bir çarpışmada temel güvenlik hattını oluştururken, aktif güvenlik teknolojileri risklerin daha gerçekleşmeden azaltılmasına yardımcı oluyor. Yapay zekâ geliştirme ve yönetim standartları ise akıllı sistemlerin daha güvenilir, izlenebilir ve kontrollü şekilde çalışmasını destekliyor. Bu yaklaşım sayesinde Chery, araç, yolcu, akıllı sistemler ve gerçek kullanım senaryolarını birlikte ele alan kapsamlı bir güvenlik ekosistemi oluşturmayı hedefliyor.



Akıllı teknolojinin merkezinde ailelerin güvenliği var



Chery, “For Family” yaklaşımı doğrultusunda teknolojik gelişimin kullanıcıların günlük yaşamına gerçek ve güvenilir bir değer katması gerektiğine inanıyor. “For Family, For Champion” yaklaşımını temsil eden Robert Lewandowski'den, global kullanıcı topluluğu WCWL'ye (With Chery With Love) ve AiMOGA ile sürdürülen akıllı teknoloji çalışmalarına kadar marka, kullanıcıyı teknolojik gelişimin merkezinde konumlandırmayı sürdürüyor. Güçlü araç yapılarından aktif risk önleme teknolojilerine, akıllı mobiliteden güvenilir yapay zekâ sistemlerine kadar uzanan bu yaklaşım kapsamında Chery, global Ar-Ge gücü ve uluslararası standartlardan yararlanarak güvenlik yetkinliklerini geliştirmeye devam ediyor. Marka, önümüzdeki dönemde hem araç güvenliği hem de yapay zekâ güvenliği alanındaki çalışmalarını daha da ileri taşıyarak “Safety. For Family” yaklaşımını her yolculukta aileler için güven veren bir güvenlik anlayışına dönüştürmeyi hedefliyor.