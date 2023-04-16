Temelleri 1960'larda Trabzon'da atıldı... İşte ünlü markanın kuruluş öyküsü

Temelleri Trabzon'da atılan Taç Ev ve Mutfak Eşyaları, Almanya, Rusya, Suudi Arabistan gibi ülkelere ihracat yapıyor. Geçen yıl 850 milyon TL ciroya ulaşan ve küçük ev aletleri pazarına adım atan şirket, 2023'te 10 milyon dolarlık yatırım ve iki kat büyüme hedefliyor.

02-15 Nisan 2023 tarihli sayıdan

Porselen, seramik, cam, plastik, metal, ahşap sofra ve mutfak eşyasından hediyelik dekoratif eşya, endüstriyel mutfak ve elektrikli ev aletlerine kadar geniş bir yelpazeye sahip züccaciye sektörü, bugün 7 milyar dolar ihracatıyla dev bir sektör konumunda.

İç pazarla birlikte 10 milyar dolar büyüklüğe sahip sektörün oyuncuları yarattıkları katma değerle başarı hikayesi yazıyor. Bunlardan biri de Taç Ev ve Mutfak Eşyaları. Hikayesi Trabzon'da başlayan marka, bugün Almanya'dan Suudi Arabistan'a kadar pek çok ülkeye ihracat yapıyor.

Türkiye'de çelik yapışmaz ürünlerin ilk üreticilerinden Taç markasının temelleri Trabzon'da atılıyor. Trabzon'da bakır ve haddehanesi olarak imalat sektöründe faaliyet gösteren firmanın geçmişi 1960'lı yıllara gidiyor.

Bakır ve alüminyum haddehanesi olarak imalat dünyasına ilk adımı atan firma, ilk hizmetini Trabzon Bakırcılar Sitesi'nde vermeye başladı.

Taç Ev ve Mutfak Eşyaları Yönetim Kurulu Başkanı ve ailenin üçüncü kuşak temsilcisi Esra Kuştemir şirketin kuruluş hikayesini şu şekilde anlatıyor: "1960 yılında dedem bakır işine Trabzon'da başladı. Ardından alüminyum geldi. Dedemin ham madde olarak başladığı iş babam ve amcamların devreye girmesiyle markalaşmaya ve büyümeye başladı."

İmalat sektöründe kazandığı deneyimleri 1996 yılı itibarıyla yanmaz yapışmaz mutfak ürünleri sektörüne adım atarak değerlendiren ve sektöre hızlı bir giriş yapan firma, Vallena ismiyle markalaşma yolunda ilk adımını attı.

Ailenin Trabzon'dan İstanbul'a taşınmasıyla birlikte ikinci kuşak işi devralarak tencere üretimine başladı. Bu süreçte mutfak ürünleri sektörüne odaklanmaya başlayan şirket, üçüncü kuşağın devreye girmesiyle büyümesine hız kattı.

SEKİZ YILDIR YÖNETİCİ

Ailenin üçüncü kuşak temsilcilerinden Esra Kuştemir'in şirkete girmesinde babası öncü oluyor. Dişçi olma hayalleri kurarken babasının teşvikiyle işletme bölümüne yönelen Kuştemir, üniversitede işletme okurken aile şirketinde çalışmaya başlıyor.

"Ben sana balık tutmayı öğreteceğim, ondan sonra bu hayatta ne istersen yaparsın" diyen babasının izinden giden Kuştemir, sözlerine şu şekilde devam ediyor: "Babam Mehmet Ali Karahan ben 26 yaşındayken vefat etti. Yeri geldi bütün gün cam kapak taktım, kutu yaptım. Patron kızı muamelesi yapılmadı. Boylu posluyum diye yük indirdim bindirdim. Bir erkek çocuktan farkımız yoktu. Karadeniz ailesinde kız bir adım geri kalabiliyor. Amcam dahil olmak üzere bizim ailemizde kızlar ön plana çıkarılıyorlar. Erkekler var ama kim işi anlıyor, kim yapabiliyorsa o işe giriyor."

Hali hazırda şirkette ailenin ikinci ve üçüncü kuşağı bir arada çalışıyor.

Ailenin ikinci kuşak temsilcileri Nazmi Karahan ve Mahmut Karahan üretimin başında tesisleri yönetiyor. 23 yıldır şirketin birçok bölümünde çalışan Kuştemir ise yaklaşık sekiz yıldır şirketin yöneticiliğini yapıyor.

Bugün Taç'ın Taç ve Aksu olmak üzere iki markası bulunuyor. 2004 yılında Taç Mutfak adıyla öne çıktıkları söyleyen Kuştemir, 2007 yılında Aksu markasını bünyelerine kattıklarını belirtiyor. Şirketin bugün yılda yaklaşık 5 milyon adet tencere, sütlük gibi çelik ürünleri üretilen şirketin iki üretim tesisi bulunuyor.

Marmara Ereğlisi ve Muratlı olmak üzere toplam 100 bin metrekarelik alanda üretim gerçekleştiriliyor. Aynı zamanda 25 bin metrekarelik de depoları bulunuyor. Şu an Türkiye'nin en büyük üreticisi konumundaki Taç, iki fabrikada 450 kişiye istihdam sağlıyor.

İKİ KAT BÜYÜME HEDEFİ

2022 yılını geçtiğimiz yıla göre yüzde 30 büyüme ve 850 milyon TL ciroyla kapatan şirket, 2022'nin son çeyreğinde elektrikli ev aletleri pazarına girdi. Ürün gamına tost ve kahve makinesi gibi ürünler ekleyen şirket, ürün gamının genişlemesinin de etkisiyle 2023 yılında iki kat büyüme hedefliyor.

2022'de 5 milyon dolarlık yatırım yapan şirket, 2023'te 10 milyon dolarlık yatırıma hazırlanıyor. AR-GE'den dijitalleşmeye farklı alanlara yatırıma odaklanan şirket, bütçesinin 1,5-2 milyon dolarlık kısmını GES yatırımı için kullanacak.

15 perakende mağazası olan Taç Ev ve Mutfak Eşyaları, yeni dönemde ihracat ve e-ticaret odaklı bir büyüme stratejisi izleyecek. İhracatın ciroda yüzde 10 olan payı da yüzde 30'a çıkarılacak.

Özellikle Rusya ve Suudi Arabistan pazarına odaklanan, Taç'ın Almanya'daki depo sistemini Rusya ve Suudi Arabistan'da da kurma planları bulunuyor, internette güçlü bir Online satışı olan Taç'ın bin 500'ün üzerinde bayisi bulunuyor. Markanın yüzde 90'ı ise yerli üretim.

Şirketin yeni dönemde e-ticarette büyüme hedefleri var. Hali hazırda e-ticaretin atışlar içindeki payı yüzde 25. E-ticarette önümüzdeki iki yılda yüzde 100 büyüme hedefleniyor. Özellikle e-ihracatla yurtdışındaki gücünü artırmayı hedefleyen şirket, son kullanıcıya direkt ulaşarak maliyetleri düşürmeyi hedefliyor.

AR-GEYE YATIRIM YAPIYOR

Türkiye'de yanmaz yapışmaz tencerelerin ilk üreticilerinden biri olan Taç, AR-GE'ye ciddi bir yatırım yapıyor. Son dönemlerde popüler olan döküm tencereye yenilik getiren şirket, en üst teknolojiyi kullanarak alüminyum tencereler üretiyor.

Aynı zamanda alüminyum döküm tencereler demir döküm tencerelerden daha hafif bir yapısı olduğu için kullanım kolaylığı sağlıyor. Taç Ev ve Mutfak Eşyaları Yönetim Kurulu Başkanı Esra Kuştemir, "Türkiye'nin en büyük üreticilerinden biriyiz.

Sunduğumuz ürünlerin yüzde 90'ı yerli. Firmamızın iki odak noktası, inovasyon ve tasarım. Hem tasarımlarımızla trendleri belirliyoruz hem de inovasyonla üretim gücümüzü yukarıya taşıyoruz" diyor.

KADIN GİRİŞİMCİ PROJESİNİ RUSYA’YA TAŞIYOR

Dijital pazarlamanın gücünü geleneksel bir sektöre taşıyan Esra Kuştemir, şirket içerisinde kendi yazılım firmasını da kurdu. Bu şirket, e-ticaret altyapısını geliştirmek için çalışmalar yürütüyor. Hatta bu kapsamda hayata geçirilen önemli bir proje var. Taç, sosyal sorumluluk hedefiyle 81 ilde 81 kadın projesini başlattı.

Markalife ismini taşıyan proje sayesinde kadınlar online üzerinden önden hiçbir ödeme yapmadan Taç ürünlerini satarak para kazanıyorlar. Bugüne kadar 3 bin kadına ulaşan proje sayesinde girişimci kadınlar ayda 3 bin TL ile 40 bin TL arasında kazanç sağlayabiliyor.

Şimdi bu projeyi Rusya’da başlatmak için harekete geçtiklerini söyleyen Esra Kuştemir, “Proje sayesinde kadınlar hem ürünleri kullanıp hem de para kazanıyor. Bu projeyi Rusya’da başlatmamız için teklif geldi. Farklı ülkelerden talepler olursa değerlendiririz” diyor.

2023’TE 7,5 MİLYAR DOLAR İHRACAT HEDEFİ

Şirket yönetiminin yanı sıra sektörün gelişimi için dernek çalışmalarına da katılan Kuştemir, aynı zamanda Züccaciyeciler Derneği’nin de (ZÜCDER) yönetim kurulunda aktif olarak çalışıyor.

Kuştemir, derneğin çalışmalarının sektörün büyümesine katkı sağladığını söylüyor. ZÜCDER’in rakamlarına göre 2022 yılını 7 milyar dolarla kapatan züccaciye sektörü, 2023’te 7,5 milyar dolar ihracat rakamına ulaşmayı hedefliyor.

ZÜCDER bu yıl ticaret heyetiyle İsrail, Birleşik Krallık, Kanada, Vietnam, Türki Cumhuriyetler ve Avustralya’da yerini alacak. Bu seneki B2B’lerin ihracata yüzde 20’lik katkı sunması bekleniyor.

