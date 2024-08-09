Tüketici elektroniği pazarı uçuşa geçti

Perakendenin en dinamik sektörleri arasında yer alan tüketici elektroniği, değişen tüketici trendlerinin etkisiyle büyüyor. Pandemi döneminde tüketicilerin evde daha fazla vakit geçirmeye başlaması, enflasyon etkisiyle bu trendin devam etmesi, evde yemek hazırlama, kahve yapma gibi eğilimler, cep telefonu ve bilgisayar gibi ürünlerin adeta birer yatırım aracı haline gelmesiyle pazar hareketlendi.

Pazar araştırma şirketi GfK’nin verilerine göre sektör, 2023 yılında dünyada dolar bazında yüzde 3 küçülürken Türkiye’de yüzde 40 büyüme gösterdi ve 22,5 milyar dolarlık bir hacme ulaştı. 2024 ilk çeyrekte ise 181 milyar TL büyüklük elde eden pazar, geçen seneye göre TL bazında yüzde 108, dolar bazında da yüzde 28,5 büyüdü. 2024 yılının ilk dört aylık verilerine bakıldığında, en fazla büyümenin çamaşır kurutma makinelerinde olduğu görülüyor.

Büyümeye en çok katkı veren kategoriler ise yine cep telefonları ve büyük beyaz eşya ürün grupları oluyor.

Haberin ayrıntıları Ekonomist’in bu haftaki sayısında.