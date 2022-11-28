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Tüketici güveni bir yılın zirvesinde

28 Kasım 2022
Tüketici güveni bir yılın zirvesinde


TÜİK verilerine göre tüketici güven endeksi kasım ayında bir yılın zirvesine çıkarak 76,6 oldu.

Türkiye İstatistik Kurumu ve Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası iş birliği ile yürütülen tüketici eğilim anketi sonuçlarından hesaplanan mevsim etkilerinden arındırılmış tüketici güven endeksi, kasım ayında bir önceki aya göre yüzde 0,6 oranında arttı; ekim ayında 76,2 olan endeks,kasım ayında 76,6 olarak gerçekleşti.

Görünen o ki, son haftalarda stabil hale gelen döviz kurlarının mal ve hizmet fiyatlarında yarattığı görece rahatlama, tüketici tarafından da fark ediliyor.

Ancak Tüketici Güven Endeksi'nin olumlu seyretmesi için endeks değerinin 100'ün üzerinde olması gerektiği hatırlandığında, tüketicinin hala ekonomiye güven konusunda çok karamsar olduğu da bir gerçek.

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Aram Ekin Duran
Aram Ekin Duran




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