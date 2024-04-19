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Levent Gökmen
Levent Gökmen




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Turizm 60 milyar dolar hedefine odaklandı

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Ersoy, 60 milyon ziyaretçi ile 60 milyar dolar gelir hedeflerinin erken rezervasyon döneminde İngiltere, Rusya ve Almanya gibi ana pazarlardan gelen verilerle desteklendiğini açıkladı.

19 Nisan 2024
Turizm 60 milyar dolar hedefine odaklandı

Turizm sektörü bu yıl 60 milyon turist ve 60 milyar dolar turizm geliri hedefine odaklandı. Herhangi bir olumsuzluk yaşanmazsa ana pazarlar olan İngiltere, Rusya ve Almanya’dan gelen erken rezervasyonlar bu yıl hedeflerin aşılabileceği sinyallerini veriyor.

Türkiye deprem felaketi, savaşlar ve seçim süreci gibi sıkıntılara rağmen zirvede kapattığı 2023’ün ardından bu yıl vites büyütüp 60 milyon turist, 60 milyon turizm gelirine odaklandı. 

Bu yıl genel seçim havasındaki yerel seçime, İsrail-Filistin savaşı ve Rusya-Ukrayna Savaşı ve baskılanan döviz kuruna rağmen bacasız sanayii olarak adlandırılan turizmde hedeflerin aşılıp ülkemize yoğun döviz gelmesi bekleniyor.

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Ersoy, 60 milyon ziyaretçi ile 60 milyar dolar gelir hedeflerinin erken rezervasyon döneminde İngiltere, Rusya ve Almanya gibi ana pazarlardan gelen verilerle desteklendiğini açıkladı.

Haberin ayrıntıları Ekonomist’in bu haftaki sayısında.

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Levent Gökmen
Levent Gökmen




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