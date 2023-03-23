Turizm ekonomiye merhem olacak

Depremzedelere kucak açan Antalya otelleri turizm sezonuna hazırlanıyor. Depremzedelerin planlamasının yapılmasıyla açılacak sezonda 56 milyar dolar gelir sağlayıp cari açığa merhem olunması planlanıyor.

KKahramanmaraş merkezli depremlerin ardından 11 ilde yaşanan yıkımda binlerce insanımız hayatını kaybederken binlercesi de evsiz kaldı. Birlik olma sınavı verdiğimiz bu dönemde milletçe yaraları sarmaya çalışıyoruz.

Bu zorlu dönemde depremzedelere kucak açan turizm sektörü, Antalya’dan İç Anadolu’ya, apart otelinden beş yıldızlısına kadar tüm tesislerinde depremzedeleri ağırlıyor.

Depremzede kardeşlerimize sıcak bir yuva olmanın yanı sıra onların travmalarını aşmaları konusunda da destek olmaya çalışan turizmciler dayanışmanın en güzel örneğini sergilediler.

Bu süreçte nisan ayında resmi açılışı yapılacak olan turizm sezonuna ilişkin hazırlıklar da bu günlerde tamamlanıyor.

Haberin ayrıntıları Ekonomist’in bu haftaki sayısında.