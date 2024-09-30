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Levent Gökmen
Levent Gökmen




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Turizm sektörü 100 bin çalışan arıyor

Pandemide çalışanlarını başka sektörlere kaptıran turizm sektörü, nitelikli eleman açığını bir türlü kapatamıyor. Kırgızistan, Kazakistan, Gürcistan, Özbekistan, Filipinler, Rusya ve Ukrayna’dan çalışan ithal eden sektör, aşçısından kat görevlisine 100 bin yeni çalışan arıyor.

30 Eylül 2024 | 09:46
Turizm sektörü 100 bin çalışan arıyor

Turizmde yüksek enflasyon nedeniyle bozulan fiyat algısı, büyük beklentilerle girilen yaz sezonunda Türkiye’ye olan ilgiyi de olumsuz etkiledi. Bu durum yıl sonunda 60 milyar dolarlık turizm geliri hedefinin tutturulabilmesinin riske girdiği yorumlarına neden oluyor. 

Ancak Türkiye’nin bacasız sanayisi turizm sektöründe, asıl sıkıntı istihdamda yaşanıyor. Gerek ekonomik krizlerde gerekse pandemi gibi toplum sağlığını ilgilendiren durumlarda eleman çıkarmak zorunda kalan turizm sektörü, son iki yılda işlerini düzeltmeye çalışsa da giderek daha büyük bir ihtiyaç haline gelen nitelikli eleman açığını kapatamıyor.

Türkiye genelinde her yıl yaklaşık 50 yeni otel açılırken bu otellerde çalışacak yeni eleman bulunması da giderek zorlaşıyor. sektör temsilcilerinin yaptığı hesaplamalara göre garsondan aşçıya, kat görevlisinden bellboy’a kadar çeşitli kademelerde 100 bin yeni eleman aranıyor.

Haberin ayrıntıları Ekonomist’in bu haftaki sayısında.

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Levent Gökmen
Levent Gökmen




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Gersan Elektrik bedelsiz tarihini duyurdu
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