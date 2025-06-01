Turizmde 2025’in yeni odak noktası: Lüks ve nitelik

Türkiye’nin bacasız sanayii olan turizmde 2025 sezonunda, bölgesel risklere rağmen ana pazarlarda büyüme bekleniyor. Sektörün öne çıkan turizm gruplarından biri olan Cornelia da bu yıl sezona güçlü bir giriş yaptı. Cornelia Diamond Golf Resort SPA Genel Müdürü Zafer Alkaya, “Türkiye turizmi her segmentte doğru yatırım yaparak ve bu yatırımları kesinlikle doğru fiyatla taçlandırarak sürdürülebilir büyümeyi garanti altına alabilir. Sürdürülebilir turizmin gelişmesi için nitelikli yatırımlar şart” uyarısında bulunuyor.

Yaz aylarına yaklaştığımız şu günlerde turizmde hareketlilik de başlamış durumda. Kurban Bayramı’nın yüksek sezonun başlangıcı olan Haziran ayına denk gelmesi de otel doluluklarını yüzde 100’lere ulaştırarak sezona güçlü bir giriş yapılmasını sağlayacak.

Türkiye turizminin 2025 yılında 60 milyar dolarlık gelir hedefi bulunuyor. Bu hedefin tutturulabilmesi için özellikle lüks segmente yönelik yatırımların desteklenmesi, yerel istihdama olan katkının artırılması ve döviz girdisinin kalıcı hale getirilmesi gerekiyor.

Antalya’nın Belek bölgesinde faaliyet gösteren ve Türkiye’nin en prestijli otel gruplarından biri olan Cornelia Hotels Grubu, 2025 yılına yüksek doluluk oranları, 68 ülkeden gelen turist ve yeni yatırımlarla girdi.

İstanbul’da düzenlenen basın toplantısıyla sezonu değerlendiren Zafer Alkaya, turizmde ilk üç ayın iyi gitmediğine dikkat çekerek, “Nisan ile birlikte toparladık, mayıs iyi gidiyor, bayramla birlikte yakalanan ivme ile sezonun iyi gitmesini bekliyoruz” dedi.

Kurban Bayramı’nda otellerin yüzde 100 doluluklara ulaşacaklarını belirten Alkaya, Cornelia olarak bayramda 1900 kişiyi ağırlayacaklarını vurguladı.

‘RUSYA PAZARI DURGUN’

“Rusya, Almanya pazarı en iyi pazarlarımız, Almanya iyi gidiyor ama Rusya Ruble’nin durumu nedeniyle durgun. Ruslar uygun fiyatlı olduğu için Mısır’a ilgi gösterdi” diyen Alkaya, Türkiye’de giydirilmiş personel maliyeti 1800 Euro iken, Mısır’da 350-500 dolar arasında olduğunu, bunun da rekabet açısından zorlayıcı olduğunu vurguladı.

Alkaya, “Biz İspanya’yı örnek alıyoruz. Onlar fazla turist istemiyorlar. Yunanistan bir çıkış yakaladı. Her şey dahili uygulamıyor, aile otelleri yarım pansiyon uygulamaları var. Onlar çok rahat turizm yapıyor ama biz onlar gibi değiliz. Fransa, İtalya şehirlere girişte ücret alıyorlar. Türkiye olarak geçtiğimiz yıllardaki başarımızı koruyup arttırmak istiyoruz” diye konuştu.

Türkiye’ye gelen turist sıralamasında İngiltere’nin ilk 3’te yer aldığını hatırlatan Alkaya şunları söyledi:

“Ukrayna’da ilk sıralarda yer alacaktı ama gelişmelerden ilk 10’da yer alıyor. İngiltere golf turizminde öne çıkıyor. Polonya yükselen değer; 2024’te 1 milyon 170 bin kişi gelmiş. Hollanda’da dördüncü sırada, golfe ilgi duyuyorlar. Kazakistan, Romanya diğer öne çıkan pazarlar oluyor. Katar, Dubai, Kuveyt’e dünyanın önemli futbol kamplarını kaptırdık. Ama hala Türkiye futbol turizminden önemli gelir elde ediyor.”

NİTELİKLİ ELEMAN BULUNAMIYOR

Türkiye ekonomisinin ana can damarlarından biri olan turizm sektörünün en önemli sorunlarından birini nitelikli eleman bulma sorunu oluşturuyor. Türk insanının turizm sektöründe çalışmak istemediğine dikkat çeken Alkaya, turizm sektörünün ana sorunu olan nitelikli çalışan bulma sorununun başka ülkelerden çalışan ithal ederek çözülmeye çalışıldığını vurguladı. Turizmin artık küresel ölçekte personel krizinin de merkezinde olduğunu belirten Alkaya, “Türk insanı 12 ay çalışmak istediği için turizm sektöründen uzak duruyor. Kırgızistan’dan Türkiye’ye turizm sektörüne akın akın çalışan geliyor ve iyi de hizmet veriyorlar. Kazaklarda ülkemize turizmde çalışmaya geliyor. Endonezya’dan gelenler ise kat hizmetlerinde çalışıyor” diye konuştu.

Cornelia Hotels Grubu gibi golf, kongre, sağlık turizmi ve spor turizmi gibi alanlarda uzmanlaşmış otellerin Türkiye’nin turizm politikasına yön veren örnek modeller olduğunu belirten Alkaya, “2025 yılının Antalya turizmi için sadece turist sayısı anlamında değil, aynı zamanda turizm geliri olarak da önemli bir ivme yakaladığı bir yıl olmasını arzuluyoruz” dedi.