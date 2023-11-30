Turizmde 2033 gelir hedefi 135 milyar dolar

Türkiye’nin en kapsamlı turizm yatırım etkinliği olan TIF2023’te markalaşma ve yabancı yatırım alma konuları öne çıktı. TIF2023, turizm yatırımlarının dünyaya entegre edilmesi, işbirliği imkânları sunması ve yeni dönem turizm eğilimlerini belirlemeye yardımcı olması nedeniyle Türkiye ve dünya turizm endüstrisinin en dikkat çekici adreslerinden birisi haline geldi. Etkinlikte konuşan TTYD Başkanı Oya Narin, Türkiye’nin bugün dünyada ilk 4 destinasyon arasına girdiğini söyledi. Bu durumu devam ettirmek için rekabet gücünün yüksek tutulması gerektiğini vurgulayan Narin, bunun için de yatırımların çeşitlendirilmesinin önemine dikkat çekti.

Bulunduğumuz noktada stratejik sektör olarak nitelendirilen turizme Eylül 2023’te yayınlanan Orta Vadeli Program’da (OVP) çok önemli bir cari dengeyi sağlama hedefi verildiğini belirten Narin şunları söyledi:

“Yaptığımız projeskiyonlar, Cumhuriyet’in ikinci yüzyılının ilk 10 yılında doğru politikalar ve anlamlı müdahalelerle 2033 yılında GSYH’nin yüzde 7,5’u olarak hesapladığımız 135 milyar dolar seviyesine ulaşabileceğini gösteriyor. Bu da cari işlemler dengesini ciddi boyutta iyileştirecektir.”

Markalaşma konusuna da değinen Narin, ulusal ve uluslararası markaların konaklama işletmeciliğinde daha fazla yer almasının sektörün büyümesine katkı yapacağını vurguladı.

Narin, Türkiye’nin turizm işletmeciliğinde rüştünü ispatladığını ve hemen her segmentte misafirlerini ağırladığına dikkat çekti. TTYD üyelerinin Türkiye’de bugüne kadar yapılan 120 milyar ABD dolarlık yatırımın yarısını gerçekleştirdiğini hatırlatan Oya Narin, turizm yatırımcılarının yeni ve daha iyi ürünlerle ülke turizmini yukarıya çıkarmakta kararlı olduğunu vurguladı.

REKABET GÜCÜMÜZÜ YÜKSEK TUTMAMIZ GEREKİYOR

2022 sonunda 5 yıldızlı tesis başına ortalama yatak sayısında İspanya, Yunanistan, Fransa ve Mısır’dan çok daha fazla sayıya sahip olduğumuzu belirten Narin şöyle devam etti: "Bu tesislerimizi geliştirmemiz lazım. Rekabet gücümüzü yüksek tutmamız gerekiyor. Çok değerli yatırımlara da fırsat sunuyor. Rezidans turizmi pandemi ve uzaktan çalışma prensiplerini girişimlerini ortaya koymuştur. Bugüne kadar turizm sektöründe büyüme Antalya ve Ege olarak gelişti ve gelişmeye devam etti. Karadeniz Bölgesi, termal turizm gibi yeni bölgelerin gelişmesini çok önemli buluyoruz. Anadolu’yu sağlık wellness turizmi üzerinden geliştirmeli yatırımları artırmalıyız.”

ÜST DÜZEY KATILIM

Etkinliğe Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Nadir Alpaslan, İstanbul Valisi Davut Gül, Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) Başkan Yardımcısı Ali İhsan Güngör, Cumhurbaşkanlığı Yatırım Ofisi Başkan Yardımcısı Bekir Polat, TTYD Başkanı Oya Narin ve Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu (TİSK) Başkanı Özgür Burak Akkol katıldı.

Etkinlikte, markalaşma konusu öne çıkarken TIF2023'ün turizm yatırımlarının dünyaya entegre edilmesi, işbirliği imkanları sunması ve yeni dönem turizm eğilimlerini belirlemeye yardımcı olması nedeniyle Türkiye ve dünya turizm endüstrisinin en dikkat çekici adreslerinden birisi haline gelmeyi başardığına vurgu yapıldı.

Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Nadir Alpaslan, turizmin ülke için stratejik sektör olarak belirlendiğini vurgularken, turizm yatırımları için mevzuat değişikliklerine de değinerek, bu konudaki çalışmalarının hız kesmeden devam edeceğini, bugün Türkiye'nin 200 ülkede tanıtım yaptığını söyledi.

İstanbul Valisi Davut Gül de etkinliği takip edeceğini ve TIF2023'te ortaya çıkacak yol haritasını hayata geçirmek için çalışacaklarını vurguladı.

TURİZM YATIRIMLARI İÇİN GYO MODELİ ÖNEMLİ

Kurum olarak görevlerinin finansla sınırlı olmadığını belirten SPK Başkan Yardımcısı Ali İhsan Güngör, "Bize düşen görev, turizm sektörüne gerekli desteği vermek. Bunun içinse bireysel ve kurumsal yatırımcılara yatırım bulma konusunda yardımcı oluyoruz" dedi.

Borsa İstanbul'da 19 turizm şirketinin işlem gördüğüne dikkat çeken Güngör, finansmana erişim konusunda GYO modelinin önemine dikkati çekti ve bu sayede halkın da bu modelle elde edilen gelirden faydalanabileceğini vurguladı.

TÜRKİYE KRİZ BAĞIŞIKLILIĞIYLA DİKKAT ÇEKİYOR

Cumhurbaşkanlığı Yatırım Ofisi Başkan Yardımcısı Bekir Polat, Türkiye'nin krizlere dayanıklılığının yabancı yatırımcılar için çok önemli olduğunu ve yatırımcıların Türkiye'nin bu yönünden çok etkilendiğini vurguladı.

Polat, Türkiye'yi yabancı yatırımcılara tanıtırken kullandıkları en önemli argümanların Türkiye'nin yılda ortalama yüzde 5,4 büyümesi, nitelikli iş gücü, Türkiye'nin reform ajandası ve altyapı ile lojistik üssü özelikleri olduğunu da söyledi.

TİSK Başkanı Özgür Burak Akkol ise, ülkenin turizmde sahip olduğu potansiyele işaret ederek, turizmde büyüme sürecinde markalaşmanın kritik olduğunu vurguladı.

TIF2023’TE NELER KONUŞULDU?

TIF2023’te turizm ekosistemini çeşitli yönleriyle ele alan panel ve oturumlar düzenlendi. Alanında en deneyimli isimlerin katılarak görüşlerini paylaştığı bu oturumlar TIF2023 ilgi gördü. Konusunda uzman kanaat önderleri tarafından ele alınan konu başlıkları şöyle:

• Havayollarının Geleceği ve Turizm

• Turizm Yatırımlarının, Gayrimenkullerinin ve Uluslararası Markalarınn Geleceği: Modeller ve Fırsatlar

• Türkiye’de Yatırım Vizyonu

• Turizm Sektörü İçin Sanat, Dijital ve Sosyal Medya Çalışmaları

• Markalar, Mimarî Trendler ve Destinasyonlar

• Sermaye Piyasalarında Turizmin Pozisyonu, Dünya ve Türkiye

• Franchise Avantajları ve Girişimcilere Sağladığı Katma Değer

• Türkiye Turizminde Yeni Yaklaşımlar: Gayrimenkul Modelleri

• Türk Turizm Markaları İçin Uluslararası Yol Haritası: Zorluklar ve Fırsatlar

• Türk Turizmine Yeni Bir Nefes: Lüks Termal ve Sağlık Turizmi Birlikteliği

• Küresel Ekonomik ve Parasa Trendler: Yatırımcı Seçenekleri ve Stratejileri

• Turizm Yaşam

• Turizminin Yumuşak Gücü (soft-power)