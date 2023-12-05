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Turizmde ‘sarı yaz’ bereketi

Antalya’da turizmde ‘sarı yaz’ bereketi yaşanıyor.

05 Aralık 2023
Turizmde ‘sarı yaz’ bereketi

Antalya’da turizmde ‘sarı yaz’ bereketi yaşanıyor. Okulların ara tatilinde güney bölgelere ilgi artarken, doluluklar yüzde 80’e ulaştı. Otellerin yüzde 30’unun sezonu geç kapatması, 55,6 milyar dolarlık turizm geliri hedefinin de tutturulması bekleniyor.

Türkiye, 60 milyon turist, 55,6 milyar dolar turizm geliri hedefi ile 2023 yılına giriş yaptı. Bu hedef açıklandıktan sonra Rusya-Ukrayna savaşının yanında 6 Şubat depremleri ile İsrail’in Filistin’e yönelik saldırısı gibi olumsuz olaylar yaşandı. Bu süreçte iki seçim atlatıldı. 

Bölgedeki bu olumsuz gelişmelere rağmen dokuz aylık veriler, turizmde hedeflerin tutturulacağı yönünde. Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Türkiye genelinde dokuz aylık verilere göre turizmde 42 milyar dolara ulaşıldığını, yıl sonunda 55,6 milyar dolarlık gelir hedefinin yakalanabileceğini açıkladı. 

Ersoy, Antalya’nın 15 milyon ziyaretçi sayısını geçtiğini, gelir ve turist sayısının pandemi öncesi turizmin en yoğun olduğu 2019’un üzerinde olduğunu vurguladı. 2017’de 67 dolar olan turist başı gecelik gelirin 2023’te 100 dolara yükseldiğini belirten Ersoy, 130 dolara ulaşmanın hedeflendiğini ifade etti.

Haberin ayrıntıları Ekonomist’in bu haftaki sayısında.

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Levent Gökmen
Levent Gökmen




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