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Levent Gökmen
Levent Gökmen




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Turizmde sezon fiyatlarında değişim beklenmiyor

Tatilsepeti Yönetim Kurulu Başkanı Kaan Karayal, sezon fiyatlarında da önemli bir değişiklik beklemediklerini ancak erken rezervasyon dönemlerinin tarihlerinde kaymalar olduğunu söylüyor. Örneğin; Mart ayında, hala Şubat kampanyaları devam etmekteyken, Nisan ayında Mart, Mayıs ayında Nisan kampanyaları uygulanmaya devam edecek gibi görünüyor.

22 Mart 2023
Turizmde sezon fiyatlarında değişim beklenmiyor

Turizm sezonunun yaklaştığı şu günlerde turizm sektörü sezona hazırlık çalışmalarını tamamlamış durumda. Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından turizmde bir durgunluk yaşansa da yeniden hareketlenmeler başlamış durumda. Tatilsepeti Yönetim Kurulu Başkanı Kaan Karayal ile turizmi ve önümüzdeki dönem beklentilerini konuştuk.

Deprem felaketi turizme nasıl yansıdı? Şu anda nasıl bir hareketlilik söz konusu?
Yaşanan felaketin ardından, turizm sektöründe hem iç pazarda hem dış pazarda olumsuz etkilerin görüldüğünü söylemek mümkün. Kayak rezervasyonları başta olmak üzere, Şubat ve Mart konaklamalı tüm yurt içi ve yurt dışı rezervasyonlarında, ciddi oranda iptal ve erteleme talepleri oldu. Bunun yanı sıra, ülke genelindeki moral bozukluğu nedeniyle, yaklaşık 1 ay boyunca yaz dönemi için erken rezervasyon satışları da neredeyse sıfır seviyesinde seyretti. Yurt dışı satışlarımız ilk zamanlar olumsuz yönde ilerlese de, misafirlerimizin şimdilerde yavaş yavaş yurt dışı turlara yönelmeye başladığını söyleyebiliriz.

Bayram döneminde nasıl bir hareket bekliyorsunuz?
Deprem sonrasında, ileri tarihli rezervasyonlarda ve bayram dönemi rezervasyonlarında ciddi anlamda bir iptal talebi almadık. Yalnızca, yeni satış taleplerinde ciddi bir düşüş ve ertelenme söz konusu. Bayram satışlarının büyük çoğunluğu, Ramazan döneminde gerçekleşecek gibi görünüyor. Bayram tatili ve seçim sonrası dönemde de, taleplerin artacağını ve sektörün hareketleneceğini düşünüyoruz.

Bu yıl sezon fiyatlarında ciddi bir değişim olacak mı?
Sezon fiyatlarında da önemli bir değişiklik beklemiyoruz; ancak erken rezervasyon dönemlerinin tarihlerinde kaymalar söz konusu oldu. Örneğin; Mart ayında, hala Şubat kampanyaları devam etmekteyken, Nisan ayında Mart, Mayıs ayında Nisan kampanyaları uygulanmaya devam edecek gibi görünüyor.

Otellerin depremzedelere kapılarını açmaları konusunda neler söylemek istersiniz?
Depremin ilk günden itibaren, Türkiye’nin her bölgesinden yüzlerce otel, kapılarını hiç tereddüt etmeden depremzedelere açarak, en zor zamanlarımızdaki barınma ihtiyacına büyük katkıda bulundular. Bu vesileyle, depremzedelerimizi hiçbir karşılık beklemeden misafir eden tüm otelci dostlarımıza teşekkürlerimizi iletmek isterim.

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Levent Gökmen
Levent Gökmen




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