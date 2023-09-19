Turizmde sezon uzadı gelir beklentisi arttı

Türkiye turizm sektöründe bugüne kadar eylül ayı ile birlikte ‘yüksek sezon’ kapanırdı. Ancak bu yıl havaların iyi gitmesi ile birlikte sezon, kasım sonuna kadar uzadı.

Uzayan sezonda elde edilecek turizm gelirinin ekonomiye merhem olması bekleniyor.Ülkemizin içinden geçtiği ekonomik krizde ülkeye getirilecek olan her bir dövizin önemi daha da artmış durumda.

Türkiye’nin cari açığına merhem olan sektörlerinin başında gelen turizmde yüksek sezon 1 Eylül’de kapandı.

Havaların iyi gitmesi ve hedef pazarlardan gelen talebin devam etmesiyle sektörden sezonun uzadığına dair müjdeli haber gelmesini sağladı.

2023 turizm sezonu için 60 milyon turist, 56 milyar dolar turizm gelirine ulaşma hedefini yüksek sezonda yakalayamayan sektörün uzayan sezonla bu hedefine ulaşabileceğine dikkat çekiliyor.

Haberin ayrıntıları Ekonomist’in bu haftaki sayısında.