Turizmde strateji: “Her pazar ana pazar"

Turizm sektörü, Cumhuriyetin 100 yıllık döneminde birçok krizle boğuştu. Pandemi sonrası "Her pazar ana pazar" stratejisini benimseyen sektör, krizlere bu stratejiyle bağışıklık kazanacak. 2023 hedefi 60 milyon turist ve 56 milyar dolar gelir olarak belirlendi.

25 Aralık 2022 - 07 Ocak 2023 tarihli sayıdan

Cumhuriyetin 100'üncü yılına girerken, Türkiye'nin bacasız sanayii olarak anılan turizm sektörü en parlak yıllarını yaşıyor. 1990'lı yıllarda atağa kalkan sektör, bugün Türkiye'yi Akdeniz Çanağı'nın en önemli turizm ülkelerinden biri haline getirdi.

Sektör; savaşlar, kuş gribi vakaları, bölgedeki siyasi gerginlikler, koronavirüs pandemisi gibi sebeplerle zorlu yıllar yaşadı. Pandemi sonrası insanların tatil isteğinin ve rekabetin arttığı dünyada farklı bir strateji geliştirilip çoklu pazarlamayla pazar çeşitlemesine gidilerek büyük bir başarı yakalandı.

2022'ye başında 42 milyon turist, 35 milyar dolar gelir hedefiyle yola çıkan sektör, bu hedefi temmuzda 47 milyon turist ve 37 milyar dolara, ekimde 51,5 milyon turist, 46 milyar dolar gelire revize etti. Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Ersoy, 2023 hedeflerinin 60 milyon turist, 56 milyar dolar gelir olduğunu açıkladı.

Cornelia Diamond Golf Resort SPA Genel Müdürü Zafer Alkaya, turizmde "Her pazar ana pazar" stratejisiyle yapılan pazarlama çalışmaları sonucunda Türkiye'nin bu yıl 66 farklı ülkeden turist ağırlayıp fiyat artışına gittiğini söylüyor.

Türkiye'nin, özellikle Antalya ve Belek bölgesinin, rakiplerine göre en büyük avantajının nitelikli, kaliteli hizmet olduğunu belirten Alkaya, 2023'te bu avantajın bir turizm başarısına çevrilip turizm gelirinin yükseltilmesi gerektiğini vurguluyor.

PAZAR ÇEŞİTLENDİ

Bu yıl Rusya-Ukrayna savaşı ile birlikte tüm dengeler bozuldu. 5 milyonun üzerinde turist gelmesi beklenen Rusya'dan savaşa rağmen 2,5-3 milyon turist geldi. İkinci sıradaki Almanya'dan 2,8 milyon turist alınırken, yükselen pazar olarak adlandırılan İngiltere, bir milyon turistle üçüncü sırayı aldı.

Antalya için 2023'te 3-4 milyon İngiliz turisti alma hedefi konuldu. Bu yıl Çekya'dan Kore'ye kadar değişik pazarlardan da turist alındı.

2023'te turizmin gündeminde 'Her şey dahil' sisteminin içeriğinde yapılacak değişikliklerin konuşulması da bekleniyor. Hilton Türkiye Üst Sınıf ve Lüks Otellerden Sorumlu Bölge Müdürü Armin Zerunyan, 2023'te dünya genelinde beklenen resesyondan turizm dahil tüm sektörlerin etkileneceğini söylüyor.

Türkiye'yi diğer pazarlardan ayrıştıracak pek çok fırsat bulunduğunu belirten Zerunyan, Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın sağlık turizmini geliştirmek için attığı adımlarla ülkeyi ziyaret eden turist sayısının önümüzdeki yıl artacağını öngörüyor.

Bodrum'la beraber oldukça yoğun bir üst segment ziyaretçi talebi olduğunu belirten Zerunyan, "İstanbul, Bodrum, Marmaris, Çeşme ve Kapadokya gibi noktalarda bu ziyaretçileri sıklıkla görüyoruz" diyor.

Üst segmente yönelik turizm faaliyetlerinin geliştirilmesi gerektiğini söyleyen Zerunyan, diğer segmentlerin de üst segmentin tatil tercihlerini gözlemleyip buna göre kendi tatillerini planladıklarını vurguluyor.

İŞ SEYAHATLERİ ARTTI

2022'de tatil amaçlı yurtiçi seyahatlerde ve iş seyahatlerinde büyük bir artış oldu ve bu ivmenin önümüzdeki dönemde korunması bekleniyor.

Wyndham Hotels & Resorts Türkiye Bölge Direktörü Ayça Bilgin, 2022'de Türkiye'de güçlü bir büyüme sergilediklerini bu ivmenin 2023'te de devam etmesini bekliyor.

Geçtiğimiz iki yılda toparlanmanın ilk olarak iş seyahatlerinde görüldüğünü belirten Bilgin, "Ödül programımız Wyndham Rewards'un üyeleriyle gerçekleştirdiğimiz anket, iş seyahatlerine yönelik güçlü talebin 2023'te de devam edeceğini gösteriyor" diyor.

Teknoloji kullanımı konaklama sektöründe hızlandı. Örneğin, Hibrit/karma toplantılar için oluşturulan altyapı düğün veya kurumsal etkinliklerde dünyanın farklı yerlerindeki insanlarla bağlantı kurulabilmesini sağlıyor.

Elite World Hotels Satış ve Pazarlamadan Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi Emel Elik Beza-roğlu, İstanbul'un turist profilinin TGA'nın tanıtım çalışmaları sayesinde ciddi bir oranda çeşitlendiğini söylüyor.

Bezaroğlu, turist sayısının artırılmasının yanı sıra turizm gelirinin de artırılmasının büyük önem taşıdığını vurguluyor. Ortadoğu, Güney Amerika, Avrupa, Afrika gibi birçok farklı bölgede Türk dizileri izlenirken ülkemize ilişkin olumlu algı yaratıyor. Bir diğer önemli güç ise gastronomi.

Geçtiğimiz aylarda İstanbul'daki bazı restoranların Michelin yıldızı almasıyla birlikte Türk mutfağı dünya genelindeki popülaritesini artıracak.

Önümüzdeki dönemde Bodrum, Çeşme ve Urla gibi tatil lokasyonlarındaki restoranların bu listeye dahil olmasıyla Türk mutfağı rafine kategorideki yerini perçinleyip Türkiye gastronomi turizminde öncü ülkelerden olacak.

İSTANBUL YÜKSELİŞTE

Four Seasons Sultanahmet Otel Müdürü Serap Akkuş, İstanbul'da pazar çeşitliliğiyle beklentilerin üzerinde konuk ağırlayıp oda satış fiyatlarında artışla hedef gelirlerin üzerine çıktıklarını söylüyor. İstanbul otelleri, İngiltere, Kuzey Amerika, Meksika, Rusya gibi pazarları hareketlendirirken, Ortadoğu ve Hindistan'ı stabil bırakmayı başardı.

Kalifiye eleman sorununun sektörün ana sorunlarından biri olurken, yüzde 2'lik konaklama vergisinin 2023'te devreye girmesi de sektörü zorlayacak. Galataport'un açılışı ile kruvaziyer gemi seferlerinin başlaması İstanbul'a olumlu yansıyacak.

Akkuş, "TGA'nın çalışmaları arasında İstanbul, Bodrum gibi bilindik rotaların dışında Kapadokya, Göbeklitepe, Mardin gibi Anadolu'daki değerlerimizin tanıtımı, ülke turizmi ve İstanbul turizmini hareketlendirecek" diyor.

Root Hotels Group Yönetim Kurulu Başkanı Barış Erdoğdu, Türkiye'nin TL'nin değer kaybından dolayı 2023'te yabancı turistlerin öncelikli tercih ettiği ülkelerden biri olacağını söylüyor. Erdoğdu, turizmde birçok seçeneğin bulunduğu Türkiye'nin çok cazip olduğunu da vurguluyor.



FİRUZ BAĞLIKAYA / TÜRKİYE SEYAHAT ACENTALARI BİRLİĞİ (TÜRSAB) BAŞKANI

“SEYAHAT ÇILGINLIĞININ YAŞANDIĞI BİR DÖNEMDEYİZ"

“Küresel ölçekte seyahat çılgınlığının yaşandığı bir dönemden geçiyoruz. Cumhuriyetin 100'üncü yılında tarihin en yüksek turist sayısı ve turizm gelirine ulaşacağız. Asıl önemli olan kişi başı turizm gelirlerini artırmak. Kişi başı turizm gelirini ve gecelik kişi başı geliri artıracak bir turizm politikası kurgulanmalı. Kış dönemi de hareketli geçecek, özellikle doğa, termal ve kayak turizmiyle canlanan destinasyonlarımıza iç ve dış pazardan talep yüksek. 2023 yaz sezonu için ülkemize yönelik rezervasyon talepleri de gayet iyi."

