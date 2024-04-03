Turizme 9 günlük bayram dopingi

Kahramanmaraş depremleri nedeniyle geçtiğimiz yıl geç başlayan turizm sezonu, bu yıl dokuz günlük Ramazan Bayramı tatili ile öne çekildi. Antalya, Bodrum, Sapanca, Afyon ve Kıbrıs’ta doluluklar yüzde 60-70’lere ulaşırken, tesislerde bayram hareketliliği yaşanacak.

Turizm sektörü, bu yıl 6-15 Nisan tarihlerini içeren dokuz günlük Ramazan Bayramı tatili ile sezona hızlı bir giriş yapıyor.

Bütün Türk dünyasını ilgilendiren, mart ayının üçüncü haftası başlayan nevruz dönemini Avrupa’daki Paskalya tatili takip ederken, ardından gelen dokuz günlük Ramazan Bayramı tatili turizmcilerin yüzünü güldürdü.

Bayramın ara tatil ile aynı döneme denk gelmesi de iç pazar hareketliliğini artırırken, tatil satışlarına olumlu yansıyor. Antalya Turistik Otelciler ve İşletmeciler Birliği (AKTOB) Başkanı Kaan Kavaloğlu, Ramazan Bayramı tatilinin dokuz güne uzatılmasının turizmcileri sevindirdiğini ve sezonun erken başlamasını sağladığını söylüyor.

Geçen yıl turizm sezonunun çok geç başladığını hatırlatan Kavaloğlu, “Yerel seçim sonrası bu tatil Türk insanına bir soluklanma, dinlenme şansı sunacak. Nevruz, Paskalya tatilleri de düşünüldüğünde bu yıl sezon mart ayının üçüncü haftasında açılacak” diyor.

Bayram tatilinin dokuz güne uzatılmasının turizmi teşvik edici olduğunu belirten Elite World Hotels & Resorts Yönetim Kurulu Üyesi Emel Elik Bezaroğlu da Sapanca’daki otellerinde bayram yoğunluğu yaşandığını söylüyor.

Bezaroğlu, tatilcilerin keyifli zamanlar geçirmesi için bayrama özel sanatçılı programlar da hazırladıklarını vurguluyor.

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