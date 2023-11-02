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Türk şirketleri globalde büyüyor

Cumhuriyetin 100’üncü yılında, Türkiye’de kazandıkları başarıları yurtdışında da hızla büyüten şirketlerin sayısı her geçen gün artıyor.

02 Kasım 2023
Türk şirketleri globalde büyüyor

Yurtiçinde kazandıkları başarıları global pazarlara da taşıyan Türk şirketleri, küresel ayak izlerini artırıyor. Yurtdışındaki cirolarını yükselten global Türk şirketleri, 2024 yılında da şube sayısını çoğaltmaya, uluslararası tesisler kurmaya hazırlanıyor.

Cumhuriyetin 100’üncü yılında, Türkiye’de kazandıkları başarıları yurtdışında da hızla büyüten şirketlerin sayısı her geçen gün artıyor. 

Türk şirketleri gerek doğrudan yatırım gerekse satın alma yoluyla global stratejilerini geliştiriyorlar. 

Cumhuriyetin ikinci yüzyılına da yeni yatırım hedefleri ile giren şirketlerden bazıları dünya çağında şube sayısını artırmaya hazırlanırken, bazıları da kuracakları üretim tesisiyle küresel pazarda rekabetini hızlandıracak.

Haberin ayrıntıları Ekonomist’in bu haftaki sayısında.

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