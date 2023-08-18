“Turkcell’in öngörülebilir olması yabancı yatırımcı için önemli”

Sürdürülebilirlik faaliyetleri ve yenilenebilir enerji yatırımlarıyla ilgili bilgi veren Turkcell Genel Müdürü Murat Erkan, enerji ihtiyacının yüzde 100’ünü 2030’da yenilenebilir kaynaklardan sağlamayı hedeflediklerini söyledi. Murat Erkan, “Turkcell hissesinde yüzde 80’e yakın yabancı takas oranı olduğunu anlattı ve Turkcell’in hedeflerini belirlemesi ve bu hedeflerini yerine getirmesi, yani öngörülebilir olması yabancı yatırımcı için önemli” dedi.



Turkcell, 2023’ün ikinci çeyreğine ait finansal sonuçlarını KKTC’de düzenlediği basın toplantısıyla açıkladı. ‘Yenilenebilir enerji’ ve ‘sürdürülebilirlik’ mesajlarının öne çıktığı toplantıda, “Gelecek hepimizin ama dünyamız tek” diyen Turkcell, iş dünyasına sürdürülebilirlikle ilgili farkındalığı yükseltme çağrısı yaptı. Turkcell Genel Müdürü Murat Erkan, sektöründe yenilenebilir enerjiye en fazla yatırım yapan şirket olan Turkcell’in faaliyetleri ve hedefleriyle ilgili bilgi verdi. Son iki yılda enerji verimliliği çalışmaları sayesinde 405 milyon TL tasarruf sağlayan Turkcell, güneş enerjisinde 2025 sonuna kadar 300 MW kurulu güce ulaşmayı, yine 2030 sonuna kadar tüm enerjisini yenilenebilir kaynaklardan sağlamayı hedefliyor.

İKİNCİ ÇEYREK PERFORMANSI

Turkcell Genel Müdürü Murat Erkan’ın aktardığı bilgilere göre Turkcell’in ikinci çeyrek finansal sonuçları şöyle gerçekleşti:

Grup gelirleri yıllık bazda yüzde 73,5 büyüyerek 21,7 milyar TL'ye ulaştı. Güçlü gelir büyümesi ve enerji fiyatlarındaki düzenlemelerin de katkısıyla FAVÖK yüzde 89,3 oranında artarak 9,5 milyar TL olarak gerçekleşti ve FAVÖK marjı yüzde 44’e ulaştı. Güçlü operasyonel performansa ek olarak dinamik ve ihtiyatlı risk yönetiminin de katkısıyla net kâr, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 70,1 artışla 3,2 milyar TL oldu. 234 bin toplam kazanımla toplam müşteri 42 milyona ulaştı. Turkcell’in bu çeyrekte kazandığı net 40 bin fiber abone ile sabit geniş bant müşteri bazı 3 milyon olarak gerçekleşti. Bu çeyrekte 165 bin, ilk 6 ayda ise 326 bin yeni haneye fiber erişimi sağlanarak, 2023 yıl sonu için hedeflenen 300 bin bandı ilk yarı yılda aşıldı. Yıldan yıla toplamda ise net müşteri kazanımı 1,4 milyon oldu.

HEDEFLER YUKARI YÖNLÜ REVİZE EDİLDİ

Turkcell, 2023 yılı beklentilerini güçlü yarıyıl performansı ile birlikte yukarı yönlü güncelledi. Buna göre, konsolide gelir büyümesinin yaklaşık yüzde 71 seviyesinde ve FAVÖK’ün yaklaşık 37 milyar TL seviyesinde olması öngörülüyor. Operasyonel yatırım harcamalarının gelire oranının önceki beklentiyle paralel olarak yaklaşık yüzde 22 aralığında gerçekleşmesi bekleniyor.

YABANCI YATIRIMCI ÖNGÖRÜ İSTİYOR

Turkcell’in yabancı takas oranı yüzde 80 civarında seyrediyor. Murat Erkan, “Yabancı yatırımcılar ile bilanço sonrasında bir toplantımız oldu. Turkcell doğru öngörüler yapan ve bunu icra eden bir yapı. Bu da yabancı yatırımcı için hisse senedi tercihinde önemli bir konu. Yaptığımız işlerde sözümüzü tuttuğumuz için bize güveniyorlar” diyor.

BORSA ANALİSTLERİ NE ÖNERİYOR?

İş Yatırım: Turkcell’de 73.55 TL hedef fiyat ile ‘al’ önerisi veriyoruz. Şirket, 2023 ikinci çeyrekte, piyasa beklentisi olan 3 milyar TL’nin üzerinde 3 milyar 161 milyon TL kâr açıkladı. Bu sapma, beklentilerin üzerinde gerçekleşen güçlü operasyonel performanstan kaynaklandı. Artan net finansal giderlere ve görece yüksek efektif vergi oranına rağmen, net kâr rakamı yıllık belirgin FVÖK büyümesi (+ %156) ve döviz kurlarındaki dalgalanma karşısında, ihtiyatlı risk yönetimi sayesinde yıllık yüzde 70,1 oranında artış gösterdi.

Yapı Kredi Yatırım: Beklentilerin üzerinde güçlü kârlılık açıklayan Turkcell için önerimizi, modellememizi güncellediğimiz için ‘gözden geçiriyor’ şeklinde değiştirdik. Beklentileri aşan sonuçlara piyasanın olumlu tepki vermesini bekliyoruz. 2023 beklentilerinin yukarı yönlü revize edilmesi de olumlu piyasa tepkisini destekleyebillir. Ancak, yılın ikinci yarısında VAFÖK marjlarının düşeceğine dikkat çekmek istiyoruz.

“GSM TEKNOLOJİLERİ, DEPREM KURTARMA TEKNOLOJİSİ DEĞİL”

Toplantı sonunda gazetecilerin sorularını yanıtlayan Erkan, haberleşme sektörünün enflasyonu yavaşlatıcı etkisi bulunduğuna işaret ederek, buna devam edeceğini söyledi. Deprem sürecinde GSM operatörlerine yönelik eleştirilerin hatırlatıldığı Erkan, konuya ilişkin şu değerlendirmelerde bulundu:

"Bizim bütün kurumlarla oturup afetler konusunda neler yapılacağı konusunda ortak çalışmamız gerek. Kendimize de çevremize de iğneyi batırıyoruz. Elbette bizim de geliştirmemiz gereken alanlar var ama deprem sürecinde GSM operatörleri kötü bir iş çıkarmadı. GSM teknolojileri dünyanın hiçbir yerinde depremde kurtarma teknolojisi değil. GSM operatörleri ile birlikte bütün ilgili kurumların senkronize olması gerek."

“YENİ FREKANS TALEBİMİZ DE İHTİYACIMIZ DA YOK”

Murat Erkan, 5G ihale sürecine ilişkin, "5G için acele eden ülkeler aceleden dolayı çok da mutlu değiller, 5G aslında kurumların dijital dönüşümü için önemli." dedi. Geçtiğimiz günlerde başka bir operatör tarafından gündeme getirilen 5G'ye geçiş sürecinde, 700 MHz'lik boş frekansın operatörlerin kullanıma sunulması talebine ilişkin Erkan, "Bizim öyle bir talebimiz yok, ihtiyacımız da yok. Yatırıma başlarken doğru planlama çok önemli. Planlarımızı ve stratejimizi doğru yaptık şu an kapasitemiz de frekanslarımızda bizim için yeterli. Kimin neye ihtiyacı varsa onu söylüyor ama planlama önemli. Bu frekans, deprem anında kullanıma açılmış olabilir ama afet anı ile normal hayatı birbirine karıştırmamak lazım. Afet anında bu frekans açılır ama sonra kapatılması lazım, yoksa rekabet dışı olur." ifadelerini kullandı.

Erkan, Fiberde ortak altyapı şirketinin kendileri için çok önemli olmasına rağmen olmadığına dikkati çekerek, kendilerinin yatırımlara devam ettiğini sözlerine ekledi.