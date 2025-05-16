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Ayşegül Sakarya Pehlivan
Ayşegül Sakarya Pehlivan




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“Türkiye bizim için stratejik ülke oldu”

Türkiye’nin MediaMarktSaturn Grubu ülkeleri arasında Almanya’dan sonra ikinci konuma geldiğini söyleyen MediaMarkt Türkiye CEO’su Hulusi Acar, “Türkiye’de deneyim mağazacılığı konseptimiz büyük ilgi görüyor” diyor.

16 Mayıs 2025 | 09:10
“Türkiye bizim için stratejik ülke oldu”

Acar, 2025’te minimum 15 milyon Euro yeni yatırım planladıklarını söylüyor.

Avrupa’da 11 ülkede faaliyet gösteren Almanya merkezli elektronik perakendecisi MediaMarktSaturn Grubu, Türkiye’de deneyim mağazacılığı modeliyle büyüme yakaladı. “MediamarktSaturn’ün çok önemli stratejik bir ülkesi durumundayız” diyen MediaMarkt Türkiye CEO’su Hulusi Acar, son dönemde yapılan yatırımların etkisiyle Türkiye’nin 11 ülke arasında mağaza satış hacminde Almanya’dan sonra ikinci sıraya yükseldiğini belirtiyor.

2025’te minimum 15 milyon Euro yeni yatırım planı yaptıklarını vurgulayan Acar, “2025 yılı için ağırlığı dijital kanallarımıza vermekle birlikte fiziksel mağaza yatırımlarımıza da devam edeceğiz” diyor.

Haberin ayrıntıları Ekonomist’in bu haftaki sayısında.

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Ayşegül Sakarya Pehlivan
Ayşegül Sakarya Pehlivan




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Turkcell, temettü miktarı ve tarihini duyurdu (15 Mayıs)
Borsa İstanbul'dan 3 hissede tedbir kararı
Bedelsiz ve temettü kararını revize etti
Borsa şirketinden ABD'de üretim tesisi adımı
Selva Gıda bedelli kararını duyurdu
Bir şirkette daha temettü kararı onaylandı
Çelebi'den Hindistan açıklaması: Hukuki yollara başvurulacak
14 Mayıs borsada gün sonu rakamları
Borsada bugün temettü dağıtacak 1 şirket var (15 Mayıs)
Emlak Konut GYO temettü miktarı ve ödeme tarihini duyurdu (2025)
Kuzey Boru temettü kararını duyurdu
Borsada dün temettü duyuran 4 şirket
Aksa Akrilik temettü ödeme tarihini duyurdu (2025)
GERİ
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