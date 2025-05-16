“Türkiye bizim için stratejik ülke oldu”

Acar, 2025’te minimum 15 milyon Euro yeni yatırım planladıklarını söylüyor.

Avrupa’da 11 ülkede faaliyet gösteren Almanya merkezli elektronik perakendecisi MediaMarktSaturn Grubu, Türkiye’de deneyim mağazacılığı modeliyle büyüme yakaladı. “MediamarktSaturn’ün çok önemli stratejik bir ülkesi durumundayız” diyen MediaMarkt Türkiye CEO’su Hulusi Acar, son dönemde yapılan yatırımların etkisiyle Türkiye’nin 11 ülke arasında mağaza satış hacminde Almanya’dan sonra ikinci sıraya yükseldiğini belirtiyor.

2025’te minimum 15 milyon Euro yeni yatırım planı yaptıklarını vurgulayan Acar, “2025 yılı için ağırlığı dijital kanallarımıza vermekle birlikte fiziksel mağaza yatırımlarımıza da devam edeceğiz” diyor.

Haberin ayrıntıları Ekonomist’in bu haftaki sayısında.