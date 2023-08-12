“Türkiye bölgenin ürün tedarikçisi olacak”

Dünyanın en büyük su ve atık su arıtma çözümleri şirketlerinden Xylem, yeni tesis yatırımıyla Türkiye pazarını bölgenin ürün tedarikçisi konumuna getirmeyi hedefliyor.

Xylem CEO’su Patrick K. Decker, “Türkiye’de pazar payımızı iki katına çıkaracağız” diyor. Dünyanın en büyük su ve atık su arıtma çözümleri ve akıllı endüstriyel pompalar ile ilgili ekipmanların sağlayıcısı olan Xylem, 2022 sonu itibarıyla 5,5 milyar dolar global cirosu ve 17 bin çalışanı ile suyun daha iyi kullanımı, korunması ve gelecekte yeniden kullanılması için yeni teknolojiler geliştiriyor.

Daha önce distribütör aracılığıyla Türkiye pazarında faaliyet gösteren Xylem, yüzde 46’sına sahip olduğu Anadolu Flygt hisselerinin 2021’in başlarında tamamını satın alarak doğrudan Türkiye pazarına girdi. Şirket, buradaki pazarı büyütmek ve bölgede söz sahibi olmak için yeni yatırım atağında.

Xylem Türkiye, 2024’ün başlarında yeni operasyonel tesisine taşınacak. Bu tesiste, yalnızca Türkiye’deki yerel projeleri değil, aynı zamanda küresel Xylem pazarlarını da destekleyecek.

Xylem CEO’su Patrick K. Decker, ‘’Yeni tesisin, Xylem Türkiye’yi Xylem’e ürün tedarikçisi olarak konumlandırmasını ve kapasitesinin önümüzdeki yıllarda artmasını bekliyoruz’’ diyor. Patrick K. Decker ile yeni dönem planlarını konuştuk.

Haberin ayrıntıları Ekonomist’in bu haftaki sayısında.