“Türkiye’de 2027’de 200 otele ulaşacağız”

Türkiye’de yalnızca kıyı otelciliği değil, şehir otelciliği de büyük yatırımlarla büyüyor. Dünya genelinde 9 bine yakın oteli bulunan ABD’li JW Marriott oteller zinciri, Türkiye’de otelciliği yatırım için düğmeye basan küresel markalardan biri.

Halihazırda Türkiye’de 47 oteli bulunan Marriot grubunun 2025 sonunda 100, 2027 sonunda ise 200 otele ulaşmayı hedeflediğini vurgulayan JW Marriott Hotel Ankara Genel Müdürü Dr. Hakan Arslan, “Bünyemizde JW Marriot ile birlikte Sheraton, Ritz Carlton, St. Reggis gibi 31 farklı markamız var. Türkiye, yıllık 60 milyon turistlik potansiyeli ile grubumuzun ana yatırım alanlarından biri olacak” diyor.

Yüksek enflasyon sürecinde Türkiye’nin ‘ucuz ülke’ algısının zarar gördüğünü, bunu düzeltmenin zaman alacağını kaydeden Arslan, “Türkiye’nin turizmde yeni bir hikayeye ihtiyacı olduğunu düşünüyorum. Turizmle ilgili stratejik planlama ve daha güçlü pazarlama faaliyetleri ile kısa sürede turizmde büyük bir başarı yakanabilir” diye konuşuyor. Hakan Arslan ile yeni dönem hedeflerini ve turizm sektörünün sorunlarını konuştuk.

Marriott dünyaca ünlü küresel bir marka. Türkiye'deki operasyonlarının büyüklüğü nedir? Türkiye’de kaç oteli var Marriott 'un?

Bizim şu an hali hazırda 47 tane otelimiz var Marriott International 'in büyesinde. Tabi bunların birçoğu franchise management olarak yönetim tarzı olarak nitelendirilir. Ama bizim 2025 sene sonunda 100 otel olma, 2027 senesinde Türkiye'de 200 otel olma hedefimiz var. En son Türkiye'ye bizim CEO'muz Anthony Capuano geldiğinde kendisinin açıklamış olduğu rakamlar bunlar.

Marriott 'un Türkiye’de 2 yılda 4 kat büyüme kararı almasında ne etkili oldu?

Türkiye’nin çok büyük bir potansiyeli var. Beklentilere bakacak olursak, 2024 sonunda 60 milyon turist ve 60 milyar dolarlık bir gelir bekleniyor. Dolayısıyla bu çok önemli bir market. Bizim diğer ülkelerden ayrıldığımız birtakım noktaları Marriott çok iyi görüyor. Ne gibi? Doğal güzellikler gibi. Ne gibi? Tarihi özellikler gibi…

2024 sezonu nasıl geçiyor sizin için?

Şimdi tabi ki şehir otelleri ve kıyı otelleri ayrımını yaparak bakmamız daha doğru olur. Şehir otellerinin bir nebze sezonu biraz daha iyi geçirdiği dönemler oldu. Antalya ise şu an baktığımızda yüzde 75 -80’leri gördü. Bodrum şu an yüzde 90’larda seyrediyor. Bunlar iyi rakamlar. Ancak tabi maliyetlerin çok hızlı arttığı bir dönem yaşandı. Dolayısıyla fiyatlar yukarıya doğru çıkınca insanların özellikle iç turizmde farklı yerlere gittiğini de gördük. Burada da temeldeki maalesef karşımıza çıkan problem, fiyatların çok ciddi olarak bir anda yukarıya çıkması oldu diyebilirim.

Sizce Türkiye’nin turizm sektöründeki eksikleri nelerdir? Daha iyi sonuçlar için nelerin düzeltilmesi gerekir?

Türkiye’nin en büyük problemi bence direkt uçuşların yetersiz olması. Tüm uçuşlar İstanbul’a ama başkent Ankara direkt uçuşlar anlamında çok yetersiz. Çok üzücü bir şey. Aynı şekilde İzmir’e, Bodrum’a, Antalya’ya her yerden direkt uçuş yok. Direkt uçuşların sayısının mutlaka artırılması gerekiyor. Bunun dışında şu an sektörde ciddi bir kalifiye eleman sıkıntısı var. Şu an kalifiye personel bulmak, dil bilen personel bulmak çok zor. Çalışan personellerin büyük bir kısmı maksimumda 2 -3 sene kalıyor sektörde. Ve daha sonrasında daha iyi ücretler alabileceği başka ülkelere ya da başka sektörlere kayıyorlar.