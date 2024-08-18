Türkiye'deki En Güçlü 50 İK Lideri

İnsan kaynakları stratejileri nitelikli iş gücünün göçü, sessiz istifa, yetenek kıtlığı, enflasyonist ortam, değişen çalışma modelleri, dijitalleşme gibi pek çok faktörün etkisiyle büyük bir değişim geçiriyor. 2024 yılına girerken, esneklik, iş gezginliği ve beceriye dayalı işe alım gibi yeni kavramlar İK ajandalarının merkezine yerleşmişti. Yeni yol haritasını oluşturmaya çalışan insan kaynakları departmanlarının şirketlerdeki kritik rolü ise her geçen gün artıyor. Yaklaşık dokuz yıldır yaptığımız “Türkiye’nin En Güçlü İK Lideri” araştırmasıyla bu değişimi ve İK liderlerinin yeni dönem stratejilerini ortaya koymayı hedefledik.



119 binin üzerinde çalışanın sorumluluğunu üstlenen Koç Holding İnsan Kaynakları Direktörü Umut Günal bu yıl da ilk sıradaki yerini korudu. Listenin ikinci ismi Anadolu Grubu İK Başkanı Osman Alptürer’in ardından 75 bin çalışana liderlik eden Yıldız Holding İnsan ve İş Destek Başkanı Bahattin Aydın geldi.

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