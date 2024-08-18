ARA
DOLAR
33,69
0,15%
DOLAR
EURO
37,15
0,44%
EURO
GRAM ALTIN
2716,76
2,26%
GRAM ALTIN
BIST 100
9821,96
-1,61%
BIST 100
USD/TRY
Döviz Çevirici
TRY
USD
EUR
Hesapla
Ayşegül Sakarya Pehlivan
Ayşegül Sakarya Pehlivan




Diğer Yazıları

Türkiye'deki En Güçlü 50 İK Lideri

Dijitalleşme, esnek çalışma modelleri ve kuşaklar arası uyum, insan kaynakları stratejilerinin merkezine yerleşiyor. Yetenek kıtlığı sorununun devam ettiği yeni dönemde yetenek yönetimi ve çalışan deneyimi, şirketlerin rekabet gücünü artıracak en kritik unsurlar olarak öne çıkıyor.

18 Ağustos 2024 | 11:40
Türkiye'deki En Güçlü 50 İK Lideri

İnsan kaynakları stratejileri nitelikli iş gücünün göçü, sessiz istifa, yetenek kıtlığı, enflasyonist ortam, değişen çalışma modelleri, dijitalleşme gibi pek çok faktörün etkisiyle büyük bir değişim geçiriyor. 2024 yılına girerken, esneklik, iş gezginliği ve beceriye dayalı işe alım gibi yeni kavramlar İK ajandalarının merkezine yerleşmişti. Yeni yol haritasını oluşturmaya çalışan insan kaynakları departmanlarının şirketlerdeki kritik rolü ise her geçen gün artıyor. Yaklaşık dokuz yıldır yaptığımız “Türkiye’nin En Güçlü İK Lideri” araştırmasıyla bu değişimi ve İK liderlerinin yeni dönem stratejilerini ortaya koymayı hedefledik. 

119 binin üzerinde çalışanın sorumluluğunu üstlenen Koç Holding İnsan Kaynakları Direktörü Umut Günal bu yıl da ilk sıradaki yerini korudu. Listenin ikinci ismi Anadolu Grubu İK Başkanı Osman Alptürer’in ardından 75 bin çalışana liderlik eden Yıldız Holding İnsan ve İş Destek Başkanı Bahattin Aydın geldi. 
Tam liste, haberin ayrıntıları, yorumlar Ekonomist'in yeni sayısında

0
Ayşegül Sakarya Pehlivan
Ayşegül Sakarya Pehlivan




Diğer Yazıları
  • ALTIN GRAM - TL 2716,76 2,26%
  • ALTIN ONS 2508,18 2,11%
  • BIST 100 9821,96 -1,61%
  • DOLAR/JAPON YENI 147,612 -1,132%
  • DOLAR/KANADA DOLARI 1,36795 -0,37869%
  • DOLAR/RUS RUBLESI 89,45 0,5737%
  • DOLAR/TURK LIRASI 33,69 0,1498%
  • EURO/DOLAR 1,1028 0,5196%
  • EURO/TURK LIRASI 37,1527 0,4382%
  • STERLIN/DOLAR 1,2945 0,70795%
Borsa Haberleri
Borsada gelecek hafta 1 şirket bedelsiz sermaye artıracak
Borsada gelecek hafta temettü dağıtması kesinleşmiş 1 şirket var
16 kurumdan 57 hisse önerisi
BIST 100'de bu hafta en çok artan/azalan 3 hisse, en değerli 3 şirket (12-16 Ağustos 2024)
‘Yap-sat’çılıkla başladı, halka arza hazırlanıyor
Bu hafta gram altın yatırımcısını sevindirdi, borsa üzdü
Ahes GYO’nun halka arz oluyor: Fiyatı ne kadar, kaç lot dağıtacak?
Kıraç Galvaniz halka arzına 4,5 kat talep geldi
BIST 100 hisselerinin teknik analizi (12-15 Ağustos 2024)
Borsada dün geri alım yapan 3 şirket (15 Ağustos)
Şişecam (SISE) bilanço tarihi belli oldu
SPK'dan bir halka arz, 3 sermaye artırımı onayı
SPK bülteninden: 1 yeni halka arz, 2 bedelsiz onayı var
Yabancılar 323,5 milyon dolarlık hisse sattı
Kıraç Galvaniz'den halka arz açıklaması: Dün başladı...
GERİ
İLERİ
Borsada gelecek hafta 1 şirket bedelsiz sermaye artıracak
Borsada gelecek hafta temettü dağıtması kesinleşmiş 1 şirket var
16 kurumdan 57 hisse önerisi
BIST 100'de bu hafta en çok artan/azalan 3 hisse, en değerli 3 şirket (12-16 Ağustos 2024)
‘Yap-sat’çılıkla başladı, halka arza hazırlanıyor
Bu hafta gram altın yatırımcısını sevindirdi, borsa üzdü
Ahes GYO’nun halka arz oluyor: Fiyatı ne kadar, kaç lot dağıtacak?
Kıraç Galvaniz halka arzına 4,5 kat talep geldi
BIST 100 hisselerinin teknik analizi (12-15 Ağustos 2024)
Borsada dün geri alım yapan 3 şirket (15 Ağustos)
Şişecam (SISE) bilanço tarihi belli oldu
SPK'dan bir halka arz, 3 sermaye artırımı onayı
SPK bülteninden: 1 yeni halka arz, 2 bedelsiz onayı var
Yabancılar 323,5 milyon dolarlık hisse sattı
Kıraç Galvaniz'den halka arz açıklaması: Dün başladı...
GERİ
İLERİ
EKONOMİST YENİ SAYI
Ekonomist Yeni Sayı
Ekonomist Dergisini takip etmek için abone olun.
ABONE OL