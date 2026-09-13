Türkiye enflasyonu düşürürken, nasıl büyür?

Değerli okurlar, Bu dönemde en çok konuşulan başlıklardan biri yenilenen Orta Vadeli Plan. İş dünyası tarafından dikkatle analiz ediliyor. Yeni plana göre enflasyonda bu yıl sonu için yüzde 28,4, 2027 için yüzde 21, 2028 için yüzde 13,5 ve 2029 için yüzde 9 hedef kondu.
Enflasyon düşerken, büyüme hedefleri de dikkat çekti. Bu yıl yüzde 3,3, 2027’de yüzde 4,2, 2028’de yüzde 4,6 ve 2029’da yüzde 5 büyüme beklentisi bulunuyor. Konuyla ilgili ‘Gösterge’ köşesinde Haber Müdürü Aram Ekin Duran arkadaşımın detaylı analizini okuyacaksınız.
Merak edilen soru şu; büyüme yeni yatırımlarla, katma değerli işlerle, parasal genişlemeye olur. Bunu sağlarken, enflasyon nasıl düşürülecek? Önemli ölçüde enflasyona odaklı ve baskılanan kur rejiminin devam ettiği bir ortamda, büyüme nasıl sağlanacak?
Geçen günlerde bir araya geldiğimiz MÜSİAD Genel Başkanı Burhan Özdemir’in bu konuda dikkat çeken değerlendirmeleri oldu. Özdemir, “Enflasyonun 2029 yılında tek haneli seviyelere indirilmesi, mevcut ekonomik şartlar açısından daha gerçekçi ve temkinli bir hedef. Türkiye ekonomisinin temel sorunu yalnızca yüksek enflasyon değil. Bizim için birinci problem enflasyonun yüksek olması değil, öngörülemezlik” dedi.
Yeni OVP ile öngörülebilirliğin arttığını anlatan Özdemir’e göre büyüme tarafında odak sektörlerin sayısı artırılmalı ve savunma sanayiindeki Savunma Sanayi Başkanlığı gibi, başkanlıkların sayısı artırılmalı. Bu sektörler için önerisi de var Özdemir’in… Gıda ve sağlık. Böylece bürokrasi azaltılarak bu alanlarda daha planlı yatırımlar yapılabilir ve büyümeye destek olabilir.
Değerli okurlar, bu hafta kapak haberini sonbahar piyasa beklentilerine ve yatırım stratejilerine ayırdık. Bu haberimizi de dikkatlice okumanızı önerirken, borsa haberinde ise fon düzenlemelerinin etkilerini analiz ettik. Bu haberimizi de dikkatinize sunuyorum.
Son bir not: Okullar pazartesi açılıyor. 18 milyon öğrencimiz ve 1,2 milyon öğretmenimiz için yoğun bir tempo başlıyor. Hayırlı bir eğitim öğretim dönemi diliyorum.
Sağlıkla kalın.