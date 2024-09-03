Türkiye'nin kadın girişimcisi aranıyor

Yarışmaya 15 Kasım tarihine kadar başvurulabilecek. Ödül töreni Şubat 2025’te düzenlenecek.

18 - 31 Ağustos 2024 tarihli sayıdan

Ekonomist Dergisi, Garanti BBVA ve Türkiye Kadın Girişimciler Derneği (KAGİDER) iş birliğiyle 18’inci kez düzenlenen “Türkiye’nin Kadın Girişimcisi Yarışması” için başvurular başladı. Hikâyesiyle kadınlara ilham olmak ve başarısını Türkiye’ye duyurmak isteyen adaylar, 15 Kasım 2024 tarihine kadar www.garantibbvakadingirisimci.com adresindeki formu doldurarak yarışmaya başvurabilecek.

Şubat 2025’te gerçekleşecek ödül töreni sonrası kazananların açıklanacağı yarışmada; ‘Türkiye’nin Kadın Girişimcisi’ ödülünü alacak girişimci 250 bin TL, ‘Türkiye’nin Yöresinde Sürdürülebilir Fark Yaratan Kadın Girişimcisi’, ‘Türkiye’nin Teknolojide Gelecek Vadeden Kadın Girişimcisi’, ‘Türkiye’nin Kadın Sosyal Etki Girişimcisi’ ve ‘Türkiye’nin Kadın Kooperatifi’ kategorilerinin birincileri ise 200 biner TL’lik ödülün sahibi olacak.

45 BİN BAŞVURU

Garanti BBVA Genel Müdür Yardımcısı Sibel Kaya, 2007’den bu yana kadın girişimcilerin motivasyonlarının artmasına, cesaretlendirilmesine, “Ben de yapabilirim” duygusunu kazanmasına ve diğer kadınlar tarafından örnek almasına katkıda bulunduklarını söylüyor. Yarışmaya bugüne kadar 45 bin başvuru aldıklarının bilgisini veren ve 70’in üzerinde kadın girişimciye ödül verdiklerini anlatan Kaya, beş farklı kategoride kadın girişimcilerin işindeki başarısını ön plana çıkaran yarışmanın, kadınların girişimiyle sağladığı ekonomik, teknolojik ve sosyal faydaların da görünür olmasını sağladığını belirtiyor. Kaya, “Kadın girişimcileri ve kooperatifleri, büyük bir heyecanla gerçekleşen jüri değerlendirmesi sonucu belirlediğimiz birincilerden biri olması için Türkiye’nin Kadın Girişimcisi Yarışması’na başvurmaya davet ediyoruz” diyor.

KAGİDER Yönetim Kurulu Başkanı Esra Bezircioğlu da “Türkiye’nin dört bir yanından katılacak kadın girişimcilerin hikâyeleri, yeni girişimcilere ilham kaynağı olacak. Kadın girişimciliğinin sürdürülebilir kalkınmaya olan etkisini görmek ve bu başarıları ödüllendirmek bizim için büyük bir mutluluk. Kadın girişimcilerin ekonomiye kazandırdığı değer, ülkemizin geleceği için büyük önem taşıyor” diye konuşuyor.

4 DAKİKADA YATIRIM ALDI

Doğu Akdeniz Kalkınma Ajansı’nın Girişimci Geliştirme Programı kapsamında düzenlediği Girişimci Sahnesi’nde ‘Ultra Hızlı Dijital Ticaretin Yeni Adı’ sloganıyla sunum yapan Ultegra, dört dakikada yedi haneli yatırım almayı başardı. Yatırımı yapan ise girişimcilik ekosisteminin yakından tanıdığı ‘Katlamalı Büyüme Stratejisi’ isimli kitabı Türkçe ve İngilizce olarak yayınlanan Happy Center’ın CEO’su Yavuz Altun oldu. Taraflar yatırım tutarının gizli kalması konusunda anlaştı. İşletmelerin ticarete yönelik A’dan Z’ye tüm ihtiyaçlarını tek bir yazılımda sunan Ultegra, e-ticaret altyapısından, pazaryeri entegrasyonuna, sipariş/stok yönetim sistemlerinden, merkezi envanter yönetimine, ödeme altyapısından, e-fatura sistemine, ticarete dair tüm süreçleri kapsayan bileşenleri bünyesinde bulundurarak, işletmelerin karşılaştığı problemlere sonuç odaklı çözümler sağlıyor. 2019 yılında Osman Okan, Ömer Faruk Akaryıldız ve Duygu Erim tarafından kurulan girişim, kurucularının e-ticaret alanındaki birinci el tecrübelerinden yola çıkarak hem sektörün hem de Türkiye’nin gerçeklikleri değerlendirilerek oluşturuldu.