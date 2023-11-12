Türkiye turizmde dünya dördüncüsü

Türkiye Cumhuriyeti, 100 yılda turizmde büyük bir başarıya imza attı. Türkiye, 2022'de Fransa, İspanya ve ABD'nin ardından 50,4 milyon turistle 4'üncülüğe; toplam gelirde ise 41,4 milyar dolarla 7'nciliğe yükseldi. Anadolu yüzyıllar boyunca dini mekanlar ve termal kaynaklarıyla ilgi çekti.

29 Ekim -11 Kasım 2023 tarihli sayıdan

Selçuklular döneminde ticaret yolcularının uğrak yeri olan Anadolu coğrafyası, Osmanlı döneminde gerçek anlamda ilk turizm faaliyetleri başladı. İlk kez 1863'te açılan Sergi-i Osmani etkinliğine Avrupa'dan özellikle Avusturya'dan turistler geldi, İstanbul'dan yurt dışına turistler gitmeye başladı. 1870'te Şark demiryolları İstanbul'u Paris'e bağlarken 1890'da ülkemizin ilk oteli Pera Palas açıldı.

1923'te kurulan Seyyahın Cemiyeti cumhuriyetin ilanıyla Türkiye Turing ve Otomobil Kurumu oldu, 1957'den itibaren turizm bakanlık seviyesinde yürütülmeye başlandı. Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşundan günümüze turizm sektörünün gelişimi üç ana döneme ayrılıyor.

1963 yılı öncesi, Atatürk dönemini de kapsayan 1.Dönem (19231962). Devlet Planlama Teşkilatı'nın (DPT) ilk hazırladığı planın uygulandığı 1963'ten, 24 Ocak 1980 Ekonomik İstikrar Kararları'na kadar geçen süre (1963- 1980) 2.Dönem. 1980 sonrası 3.Dönem, ekonomi politikalarında yeni bir anlayışın hakim olduğu, beş yıllık kalkınma planlarının hazırlandığı dönem oluyor.

1950 öncesi dönemde yaşanan iki ayrı dünya savaşı nedeniyle tüm dünya turizminde pek hareket görülmedi. 2. Dünya Savaşı'nın bittiği 1945'den itibaren, turizmle doğrudan ilgisi olmayan gelişmelerle, Türkiye ile ABD başta olmak üzere diğer ülkelerle Türkiye arasında seyahat hareketi hızlandı. 1950'de yaklaşık 29 bin turist geldi.

YATAK KAPASİTESİ 1,9 MİLYON

Kültür ve Turizm Bakanlığı verilerine göre, 2000-2010 toplam yatak kapasitesi 893 bin 326 olurken, 2023'te toplam yatak kapasitesi 1,9 milyona ulaştı. 2019'da kurulan Türkiye Turizm Tanıtım ve Geliştirme Ajansı (TGA) ile turizmde atak yapılarak 200 ülkede yapılan tanıtımlarla Türkiye'nin turizmde pazar çeşitliliği sağlanarak 150'nin üzerinde ülkeden turist alınmaya başlandı.

Dünya turizminde 2019 rekor yılıydı ancak pandemi nedeniyle zorlu geçen 2020 ve 2021'in ardından Türkiye en hızlı toparlanan ülkelerden biri oldu.

Dünya Turizm Örgütü (UNWTO) verilerine göre, Türkiye 2022'de Fransa, İspanya ve ABD'nin ardından 50 milyon 450 bin turist sayısıyla 4'üncülüğe, toplam gelirde ise 41.4 milyar dolarla 7'nciliğe yükseldi. Türkiye'nin 2019'da 670 dolar olan turist başına geliri ise 2022'de 820 dolara çıktı.

MÜBERRA ERESİN / TÜROB BAŞKANI

“BAŞ AKTÖRLERDEN BİRİ OLDUK”

“Türkiye uluslararası turizm arenasına geç girmesine rağmen son 35-40 yılda dünya turizminin baş aktörlerinden biri oldu. Türkiye turizmde ilk 10 ülke arasında. Türkiye, iki kıtayı birleştiren konumu, kültür, doğal güzellikleri, tarihi mirası, insan kaynağı ve turizm altyapısıyla dünyanın en büyük turizm merkezlerinden biri.

Türk turizmi toplam 2 milyon turist sayısından 50 milyona, 85 bin yataktan 1,9 milyon yatak kapasitesine ulaştı. Turizm yatırımları 100 milyar dolara, krizlere rağmen istihdamı yaklaşık 1,5 milyona çıktı. Cumhuriyet tarihi boyunca böyle bir başarıyı çok az sayıda sektör elde etmiştir. Cumhuriyetin sağladığı yüz yıllık gelişimin ve kazanımların haklı gururunu yaşıyoruz. Bu gelişim devam edecektir.”