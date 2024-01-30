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Ayşegül Sakarya Pehlivan
Ayşegül Sakarya Pehlivan




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Türkiye’yi hizmet ihracatında üs yaptı

Çağrı merkezi pazarının global oyuncularından Teleperformance, Türkiye’yi hizmet ihracatında bölgesel bir üs olarak konumlandırdı.

30 Ocak 2024
Türkiye’yi hizmet ihracatında üs yaptı

 Teleperformance Türkiye CEO’su Tülay Doğrular, 2024’te Türkiye’den yapılan ihracatın payını yüzde 60’lara çıkarmayı hedeflediklerini belirtiyor.

Pandemi döneminde hızlı bir büyüme ivmesi kazanan çağrı merkezi sektörü, 2020 yılında 10,9 milyar TL, 2021 yılında 15,4 milyar TL olan pazar büyüklüğünü 2023 yılında 41,7 milyar TL’ye çıkardı. 

İç pazardaki büyümenin yanı sıra sektörün yerli ve yabancı oyuncuları tüm dünyaya hizmet ihracatı yaparak Türkiye’yi yakın coğrafyada adeta bir hizmet üssü haline getirdi. Yaklaşık 29 yıldır Türkiye pazarında faaliyet gösteren Teleperformance da bu sürecin önemli oyuncularından biri oldu. 

2023’te hem Bilişim 500 listesindeki firmalar arasında hem de Hizmet İhracatçıları Birliği’nin telekomünikasyon kategorisinde ‘Hizmet İhracatı Lideri’ olarak seçilen Teleperformance Türkiye, cirosunun yüzde 50’sini ihraç eder hale geldi. 

2024’te de ihracatta büyümenin devam edeceğini söyleyen Teleperformance Türkiye CEO’su Tülay Doğrular, 2024’te ihracatın payını yüzde 60’lara yükseltmeyi hedeflediklerini belirtiyor.

Şirketin global pazarda hizmet vermekte olduğu firma sayısı teknolojiden e-ticarete, konaklamadan medya ve enerji gibi sektörlere genişleyerek 30’a yaklaştı. 

Türkiye’nin ihracatına ve yabancı dille hizmet istihdamına katkı sağlayan bu alana odaklanmaya devam edeceklerini belirten Doğrular, global ve müşteri bazlı pazarlama iletişiminin çeşitleneceğini vurguluyor.

Haberin ayrıntıları Ekonomist’in bu haftaki sayısında.

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Ayşegül Sakarya Pehlivan
Ayşegül Sakarya Pehlivan




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