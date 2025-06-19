“Üç kıtada satış yapmayı hedefliyoruz”

Ekonomist Dergisi, Garanti BBVA ve Türkiye Kadın Girişimciler Derneği (KAGİDER) tarafından bu yıl 19’uncusu gerçekleştirilen “Türkiye’nin Kadın Girişimcisi Yarışması”nda “2025 Yılı Türkiye’nin Kadın Sosyal Etki Girişimcisi”, Studio Potato’nun kurucuları Alev Ertem ve Cansu Ertem kardeşler oldu. Studio Potato, 2021 yılında iki kız kardeş, Alev Ertem ve Cansu Ertem tarafından İstanbul’da kurulmuş bir modern tasarım dokuma markası. Halı, kilim, yastık, duvar dekoru vb. ürünlerin üretimine farklı bir boyut getirmeyi amaçlayan marka, özgün tasarımları geleneksel yöntemlerle bir araya getirirken, sürdürülebilir üretim ve kadın zanaatkar istihdamını odağına alıyor. Ertem kardeşler, uzun süre araştırmalar yaparak Türkiye’de tasarımlarını üretecek doğru dokumacıları tespit etti ve ilk tasarımlarını 2021 yılında piyasaya sürdüler.

Bugün showroom/tasarım alanı, web sitesi, online pazaryerleri ve konsinye dükkanlar üzerinden satışlarını sürdüren Studio Potato tasarım, kadın üretimi ve sürdürülebilir üretim tekniklerini merkeze alarak büyümeyi hedefliyor. Alev Ertem ve Cansu Ertem ile Studio Potato’nun kuruluş yolculuğunu ve gelecek planlarını konuştuk.

Haberin ayrıntıları Ekonomist’in bu haftaki sayısında.