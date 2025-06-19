ARA
DOLAR
39,56
0,10%
DOLAR
EURO
45,56
0,42%
EURO
GRAM ALTIN
4284,58
0,09%
GRAM ALTIN
BIST 100
9102,02
-1,02%
BIST 100
USD/TRY
Döviz Çevirici
TRY
USD
EUR
Hesapla
Burcu Tuvay
Burcu Tuvay




Diğer Yazıları

“Üç kıtada satış yapmayı hedefliyoruz”

“2025 Yılı Türkiye’nin Kadın Sosyal Etki Girişimcisi” seçilen Studio Potato, Alev Ertem ve Cansu Ertem tarafından İstanbul’da modern tasarım dokuma markası olarak kuruldu. Kadın girişimciler yurt dışında perakende noktası açmayı ve üç kıtada satış yapmayı hedefliyor.

19 Haziran 2025 | 20:20
“Üç kıtada satış yapmayı hedefliyoruz”

Ekonomist Dergisi, Garanti BBVA ve Türkiye Kadın Girişimciler Derneği (KAGİDER) tarafından bu yıl 19’uncusu gerçekleştirilen “Türkiye’nin Kadın Girişimcisi Yarışması”nda “2025 Yılı Türkiye’nin Kadın Sosyal Etki Girişimcisi”, Studio Potato’nun kurucuları Alev Ertem ve Cansu Ertem kardeşler oldu. Studio Potato, 2021 yılında iki kız kardeş, Alev Ertem ve Cansu Ertem tarafından İstanbul’da kurulmuş bir modern tasarım dokuma markası. Halı, kilim, yastık, duvar dekoru vb. ürünlerin üretimine farklı bir boyut getirmeyi amaçlayan marka, özgün tasarımları geleneksel yöntemlerle bir araya getirirken, sürdürülebilir üretim ve kadın zanaatkar istihdamını odağına alıyor. Ertem kardeşler, uzun süre araştırmalar yaparak Türkiye’de tasarımlarını üretecek doğru dokumacıları tespit etti ve ilk tasarımlarını 2021 yılında piyasaya sürdüler.

Bugün showroom/tasarım alanı, web sitesi, online pazaryerleri ve konsinye dükkanlar üzerinden satışlarını sürdüren Studio Potato tasarım, kadın üretimi ve sürdürülebilir üretim tekniklerini merkeze alarak büyümeyi hedefliyor. Alev Ertem ve Cansu Ertem ile Studio Potato’nun kuruluş yolculuğunu ve gelecek planlarını konuştuk.

Haberin ayrıntıları Ekonomist’in bu haftaki sayısında.

0
Burcu Tuvay
Burcu Tuvay




Diğer Yazıları
  • ALTIN GRAM - TL 4284,58 0,09%
  • ALTIN ONS 3369,77 0,01%
  • BIST 100 9102,02 -1,02%
  • DOLAR/JAPON YENI 145,513 0,264%
  • DOLAR/KANADA DOLARI 1,37184 0,16684%
  • DOLAR/RUS RUBLESI 78,375 -0,1303%
  • DOLAR/TURK LIRASI 39,5631 0,1029%
  • EURO/DOLAR 1,1485 0,0087%
  • EURO/TURK LIRASI 45,5583 0,4179%
  • STERLIN/DOLAR 1,34565 0,26227%
Borsa Haberleri
Astor Enerji'de temettü tarihi ve miktarı kesinleşti
Borsada yarın temettü dağıtacak 2 şirket var
Polisan Holding (POLHO) bedelsiz tarihi belli oldu
Borsa İstanbul'dan 2 hissede kredili işlem tedbiri (19 Haziran)
Borsa İstanbul'dan 2 hissede emir paketi tedbiri (19 Haziran)
Borsa İstanbul’dan bir hisse için brüt takas tedbiri
19 Haziran borsada gün sonu rakamları
Anadolu Efes (AEFES) bedelsiz tarihi belli oldu
Yabancıdan üç ayın en yüksek hisse alımı
Ebebek'ten Mothercare açıklaması: Anlaşma imzalandı
Garanti BBVA Portföy’den yeni hisse senedi fonu
18 Haziran borsada gün sonu rakamları
Borsa güne yükselişle başladı
Borsada dün 'yeni iş ilişkisi' duyuran 2 şirket (18 Haziran)
Borsada dün geri alım yapan 10 şirket
GERİ
İLERİ
Astor Enerji'de temettü tarihi ve miktarı kesinleşti
Borsada yarın temettü dağıtacak 2 şirket var
Polisan Holding (POLHO) bedelsiz tarihi belli oldu
Borsa İstanbul'dan 2 hissede kredili işlem tedbiri (19 Haziran)
Borsa İstanbul'dan 2 hissede emir paketi tedbiri (19 Haziran)
Borsa İstanbul’dan bir hisse için brüt takas tedbiri
19 Haziran borsada gün sonu rakamları
Anadolu Efes (AEFES) bedelsiz tarihi belli oldu
Yabancıdan üç ayın en yüksek hisse alımı
Ebebek'ten Mothercare açıklaması: Anlaşma imzalandı
Garanti BBVA Portföy’den yeni hisse senedi fonu
18 Haziran borsada gün sonu rakamları
Borsa güne yükselişle başladı
Borsada dün 'yeni iş ilişkisi' duyuran 2 şirket (18 Haziran)
Borsada dün geri alım yapan 10 şirket
GERİ
İLERİ
EKONOMİST YENİ SAYI
Ekonomist Yeni Sayı
Ekonomist Dergisini takip etmek için abone olun.
ABONE OL