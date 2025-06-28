Koç Holding iştiraki: Üç yeni şirketle Körfez’e açıldı

Koç Holding’e bağlı satın alma ve tedarik zinciri yönetimi şirketi KoçZer, 2018 yılında WPP ortaklığıyla kurduğu Ingage’in tüm hisselerini devralarak medya, yaratıcılık ve teknolojiyi ‘OneIngage’ çatısı altında entegre bir ajans modeline dönüştürdü. OneIngage yeni dönemde çatısı altındaki InMedia360, InCrea360 ve InTechno360 şirketleri ile Körfez bölgesine iddialı bir giriş yaptı.

KoçZer olarak 2024’ü 2 milyar dolarlık ciro ile kapattıklarını kaydeden KoçZer Genel Müdürü ve OneIngage Yönetim Kurulu Üyesi Serhan Turfan, OneIngage ile yurt dışında stratejik bir hamle yaptıklarını belirterek, “2025 sonunda hedefimiz geçen yıla göre büyümemizi yükseltmek" diye konuşuyor.

Haberin ayrıntıları Ekonomist’in bu haftaki sayısında.