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Aram Ekin Duran
Aram Ekin Duran




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Koç Holding iştiraki: Üç yeni şirketle Körfez’e açıldı

Koç Holding iştiraki KoçZer, 2018 yılında WPP ortaklığıyla kurduğu Ingage’in tüm hisselerini devralarak ‘OneIngage’ adıyla entegre bir ajans modeli yarattı. Şirket ilk adım olarak medya, yaratıcılık ve teknoloji alanında yurt dışına Dubai’den açıldı.

28 Haziran 2025 | 16:40
Koç Holding iştiraki: Üç yeni şirketle Körfez’e açıldı

Koç Holding’e bağlı satın alma ve tedarik zinciri yönetimi şirketi KoçZer, 2018 yılında WPP ortaklığıyla kurduğu Ingage’in tüm hisselerini devralarak medya, yaratıcılık ve teknolojiyi ‘OneIngage’ çatısı altında entegre bir ajans modeline dönüştürdü. OneIngage yeni dönemde çatısı altındaki InMedia360, InCrea360 ve InTechno360 şirketleri ile Körfez bölgesine iddialı bir giriş yaptı. 

KoçZer olarak 2024’ü 2 milyar dolarlık ciro ile kapattıklarını kaydeden KoçZer Genel Müdürü ve OneIngage Yönetim Kurulu Üyesi Serhan Turfan, OneIngage ile yurt dışında stratejik bir hamle yaptıklarını belirterek, “2025 sonunda hedefimiz geçen yıla göre büyümemizi yükseltmek" diye konuşuyor.

Haberin ayrıntıları Ekonomist’in bu haftaki sayısında.

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Aram Ekin Duran
Aram Ekin Duran




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İLERİ
Pazartesi 1 bedelli, 1 temettü var
Anadolu Efes, Sabancı, Aselsan... BIST 100 hisselerinin teknik analizi
Fenerbahçe bedelli tarihi belli oldu
Borsada bu hafta en çok kazandıran 3 hisse
Borsada dün yeni iş ilişkisi duyuran 4 şirket
Borsa, altın, dolar, fonlar: Haftalık görünümü
SPK'dan açığa satışta yeni karar
Bedelsiz kararını duyurdu: Yüzde 150
Borsada dün geri alım yapan 8 şirket (26 Haziran)
Sasa Polyester'den teşvik tutarı açıklaması
Dün 4 şirketten yatırımcısına temettü haberi geldi
Dün 'yeni iş ilişkisi' açıklayan 2 şirket (26 Haziran)
Borsa İstanbul'dan 5 hissede tedbir kararı
KAP'a bildirdi: Konkordato süreci sona erdi
26 Haziran borsada gün sonu rakamları
GERİ
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