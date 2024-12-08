Anadolu 500 Holdingler: Üç yıl sonra tekrar liderliğe oturdu

Anadolu 500 listemizde yer alan şirketlerin bağlı bulundukları holdinglerde sıralama bu yıl değişti. En son 2020 yılında listenin başında yer alan Sanko Holding, üç yılın ardından tekrar liderlik koltuğuna yerleşti.

Gaziantep’ten çıkıp dünyanın denimde en önemli üreticilerinden biri olmayı başaran ve Anadolu’da sanayileşmenin öncü gruplarından biri olan Sanko Holding, listemizin ilk sırasında yer alırken, Anadolu’da mobilya üretiminin lider ismi olan Kayseri merkezli Erciyes Anadolu Holding de geçen yıl olduğu gibi bu yıl da sekiz şirketle ikinci sıraya yerleşti. Listenin üçüncü sırasındaki grup ise yedi şirketle Kahramanmaraşlı Kipaş Holding oldu. Geçen yıl birinci sırada yer alan Kipaş Holding’in sıralamada üçüncülüğe gerilemesinde 6 Şubat depremi belirleyici oldu. Listede yer alan Erdemoğlu Holding ise altı şirketiyle dördüncü basamağa yerleşti.

Bu yıl toplamda 5,4 trilyon TL ciroya imza atan Anadolu 500 listesinde cironun yaklaşık yüzde 4’ü bu dört holding tarafından gerçekleştirildi. Sanko Holding, Erciyes Anadolu Holding, Kipaş Holding ve Erdemoğlu Holding listede yer alan 29 şirketiyle toplamda 213 milyar TL’lik ciro yaparken, bu şirketlerin toplam ihracatı ise 1,9 milyar dolar oldu.

Haberin ayrıntıları Ekonomist’in bu haftaki sayısında.