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“Üç yılda 1 milyar $ yatırım planlıyoruz”

Borusan Grup CEO’su Erkan Kafadar, bu yatırımların odağında otomotiv ve enerjinin olacağını söylüyor.

30 Nisan 2023
“Üç yılda 1 milyar $ yatırım planlıyoruz”

ABD’de 162 milyon dolarlık satın alma yapan Borusan Holding, yatırımlarında hız kesmeyecek. Önümüzdeki üç yılda 1 milyar dolarlık yatırım yapmayı hedeflediklerini aktaran Borusan Grup CEO’su Erkan Kafadar, bu yatırımların odağında otomotiv ve enerjinin olacağını söylüyor.

Sanayide Türkiye’nin önde gelen gruplarından biri olan ve yaklaşık 6 milyar dolar ciroya sahip Borusan Holding, yatırım planlarını ertelemedi. 

Resesyon ve seçim takviminin getirdiği belirsizliklere rağmen geçtiğimiz günlerde 162 milyon dolarlık bir satın alma açıklayan grup, 2025’i de kapsayan üç yıllık süreçte ise 1 milyar dolarlık yatırım planlıyor.

Dünyada koşullar ne olursa olsun hep bir kriz ve fırsatlar olduğunu aktaran Borusan Grup CEO’su Erkan Kafadar, yaşanan gelişmelerin uzun vadeli hedeflerini etkilemediğini ve yatırımlara devam ettiklerini söylüyor. 

Grubun önümüzdeki üç yıllık süreçte ana konsantrasyonunu enerji ve otomotive verdiğini söyleyen Erkan Kafadar, grubun 2023’ü dolar bazında yüzde 10-20 arasında bir büyümeyle kapatacağını da sözlerine ekliyor. 

Enerji ve çelik fiyatlarının hızlı dalgalandığını ve bu nedenle net bir öngörü yapmanın mümkün olmadığını dile getiren Erkan Kafadar, sorularımızı yanıtladı.

Haberin ayrıntıları Ekonomist’in bu haftaki sayısında.

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